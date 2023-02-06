Белгородских абонентов МТС защищают от спам-звонков при помощи Big data

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС». Количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более пяти миллионов человек.