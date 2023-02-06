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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Белгородских абонентов МТС защищают от спам-звонков при помощи Big data

6 февраля 2023, 14:20
Фото: МТС
Благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием анализа Big data МТС заблокировала в прошедшем году свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

По данным аналитиков МТС, общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше годом ранее.

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС». Количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более пяти миллионов человек.

Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

#Алина Харина#Мтс#Общество#Белгородская область
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