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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Белгородская федерация бокса стала лучшей в России среди региональных

6 февраля 2023, 10:03
Фото: Федерация бокса Белгородской области
Федерацию бокса Белгородской области на всероссийском форуме в Серпухове признали лучшей по итогам работы в 2022 году.

Федерация бокса Белгородской области стала лучшей среди региональных по итогам работы 2022 года. Итоги подвели на всероссийском боксёрском форуме в Серпухове.

В региональной федерации напомнили об открытии зала бокса «Айсберг» в Строителе, капитальном ремонте зала «Поколение» в Старом Осколе. Там же после реконструкции заработал «Центр прогресса бокса». Боксёр Вадим Щеблыкин получил звание мастера спорта России международного класса.

Также в «Белгород-Арене» ранее провели командную встречу сборной области против команды ЦФО. Белгородцы победили.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Спорт#Бокс#Федерация бокса
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