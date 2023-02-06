Белгородская федерация бокса стала лучшей в России среди региональных

В региональной федерации напомнили об открытии зала бокса «Айсберг» в Строителе, капитальном ремонте зала «Поколение» в Старом Осколе. Там же после реконструкции заработал «Центр прогресса бокса». Боксёр Вадим Щеблыкин получил звание мастера спорта России международного класса.