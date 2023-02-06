Белгородская федерация бокса стала лучшей в России среди региональных

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Федерация бокса Белгородской области стала лучшей среди региональных по итогам работы 2022 года. Итоги подвели на всероссийском боксёрском форуме в Серпухове.
В региональной федерации напомнили об открытии зала бокса «Айсберг» в Строителе, капитальном ремонте зала «Поколение» в Старом Осколе. Там же после реконструкции заработал «Центр прогресса бокса». Боксёр Вадим Щеблыкин получил звание мастера спорта России международного класса.
Также в «Белгород-Арене» ранее провели командную встречу сборной области против команды ЦФО. Белгородцы победили.