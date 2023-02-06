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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:52

Белгородец умер в своей квартире из-за «упавшего» на него с рук неприятеля телевизора

6 февраля 2023, 09:50
Фото: 1MI

Пьяный белгородец бросил на знакомого телевизор и оставил его умирать

Преступление произошло в Старом Осколе. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Старооскольского горсуда.
Сюжет
Суд

В ноябре прошлого года 32-летний житель Нового Оскола поссорился со своим знакомым в его квартире. Мужчины были пьяны.

Белгородец начал бить своего знакомого по голове, шее и туловищу. Затем он бросил на оппонента телевизор с высоты собственного роста. На этом драка закончилась, и белгородец ушёл. Через два дня потерпевший умер в своей же квартире.

Жителя Нового Оскола задержали, ранее он уже был судим. Во время предварительного следствия мужчина полностью признавал свою вину, но после — лишь частично. У него появились сомнения, что потерпевший скончался именно от его ударов.

Тем не менее Старооскольский суд признал белгородца виновным. Мужчину приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#Ася Дугнист#Происшествия#Новый Оскол#Суд#Убийство#Ссора#Телевизор#Старый Оскол#Новости Старого Оскола
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