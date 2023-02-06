Белгородец умер в своей квартире из-за «упавшего» на него с рук неприятеля телевизора

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В ноябре прошлого года 32-летний житель Нового Оскола поссорился со своим знакомым в его квартире. Мужчины были пьяны.
Белгородец начал бить своего знакомого по голове, шее и туловищу. Затем он бросил на оппонента телевизор с высоты собственного роста. На этом драка закончилась, и белгородец ушёл. Через два дня потерпевший умер в своей же квартире.
Жителя Нового Оскола задержали, ранее он уже был судим. Во время предварительного следствия мужчина полностью признавал свою вину, но после — лишь частично. У него появились сомнения, что потерпевший скончался именно от его ударов.
Тем не менее Старооскольский суд признал белгородца виновным. Мужчину приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.