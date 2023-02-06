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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Белгородец едва не зарезал возлюбленную за то, что она съела весь суп

6 февраля 2023, 11:21
Фото: 1MI
Мужчина приставил нож к горлу сожительницы, а она сдала его полиции. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Белгородец угрожал убить сожительницу из-за съеденного супа. Дело дошло до полиции.

46-летний житель областного центра сделал замечание 57-летней спутнице по поводу того, что она съела весь суп. В паре разгорелся скандал. Во время ссоры мужчина схватил нож и приставил его к горлу возлюбленной, угрожая расправой.

Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. Против её сожителя возбудили уголовное дело. Жителю региона грозит до двух лет колонии.

Напомним, в Ровеньском районе мужчина избил бывшую жену и также угрожал ей убийством из-за ревности. Белгородке пришлось соврать об изнасиловании, чтобы спасти свою жизнь.

Белгородка соврала об изнасиловании, чтобы избежать расправы со стороны бывшего мужа
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Ссора#Суп#Нож#Угроза убийством#Новости Белгорода
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