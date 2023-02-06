Белгородец едва не зарезал возлюбленную за то, что она съела весь суп

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Белгородец угрожал убить сожительницу из-за съеденного супа. Дело дошло до полиции.
46-летний житель областного центра сделал замечание 57-летней спутнице по поводу того, что она съела весь суп. В паре разгорелся скандал. Во время ссоры мужчина схватил нож и приставил его к горлу возлюбленной, угрожая расправой.
Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. Против её сожителя возбудили уголовное дело. Жителю региона грозит до двух лет колонии.
Напомним, в Ровеньском районе мужчина избил бывшую жену и также угрожал ей убийством из-за ревности. Белгородке пришлось соврать об изнасиловании, чтобы спасти свою жизнь.