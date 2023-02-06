Белгородэнерго модернизировало систему управления освещением Борисовского района

Включение и выключение наружного освещения района осуществляется в соответствии с годовым графиком, утвержденным администрацией и учитывающим время восхода и захода солнца. Однако существенное влияние на уровень освещенности оказывают погодные условия: в пасмурную погоду видимость хуже, темнеет раньше, чем в ясную, и наоборот. В результате в одни дни освещение включается позже необходимого, в другие в более ранний период, из-за избыточности наблюдается перерасход электроэнергии.