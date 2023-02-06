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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:34

Белгородэнерго модернизировало систему управления освещением Борисовского района

6 февраля 2023, 07:30
Фото: Белгородэнерго
Специалисты Борисовского РЭС филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» установили в районе специальные датчики, интегрированные в существующую систему управления наружным освещением.

Интеллектуальные устройства будут в режиме онлайн, отслеживать текущий уровень освещенности и автоматически корректировать график работы светильников. Проект реализован совместно с администрацией Борисовского района, в регионе подобное оборудование внедряется впервые.

В настоящее время персонал Борисовского РЭС обслуживает 4 466 светильников, что составляет 99% от всех имеющихся в районе светоточек, в том числе на автомобильных дорогах регионального значения, а также на территории образовательных учреждений и организаций системы здравоохранения.

Включение и выключение наружного освещения района осуществляется в соответствии с годовым графиком, утвержденным администрацией и учитывающим время восхода и захода солнца. Однако существенное влияние на уровень освещенности оказывают погодные условия: в пасмурную погоду видимость хуже, темнеет раньше, чем в ясную, и наоборот. В результате в одни дни освещение включается позже необходимого, в другие в более ранний период, из-за избыточности наблюдается перерасход электроэнергии.

Фото: Белгородэнерго

Отдельные корректировки времени включения и отключения ранее осуществлялись по письменному указанию заказчика, администрации Борисовского района. Теперь перенастройка горения осветительных приборов будет происходить автоматически, с учетом текущих погодных условий и без дополнительных административных процедур. Таким образом новые датчики повысят эффективность автоматизированной системы управления наружным освещением и улучшат качество освещенности улиц района.

«Полноценное освещение улиц в темное время суток — важная составляющая качества жизни людей, поэтому Белгородэнерго совместно с органами власти прилагает все усилия для оперативной реализации проектов по развитию и модернизации наружного освещения в населённых пунктах области. Помимо этого, в рамках контрактов энергетики проводят ежегодную ревизию сетей, регулировку телемеханического и автоматического управления, устраняют повреждения, восстанавливают работоспособность линий, ламп, светильников», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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