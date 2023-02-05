В новом сезоне шоу «Голос» выступят трое участников из Белгородской области

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Недавно Первый канал устраивал кастинг на новый сезон шоу «Голос». Из тысячи претендентов, подавших заявки на конкурс, к участию допустили только порядка сотни вокалистов.
В это число попали и белгородцы: регион в 11 сезоне шоу «Голос» представят жители Белгорода, Губкина и Старого Оскола. Имена участников узнать пока не получится: до эфира их не разглашают.
Съёмки «слепого прослушивания» шоу начнутся в Москве уже завтра, 6 февраля, и продлятся до 8 февраля.
Напомним, в шоу «Голос» несколько наставников путём «слепых прослушиваний» выбирают к себе в команды лучших, по их мнению, певцов. Затем готовят участников к сольным выступлениям. В конце остаётся один победитель конкурса.