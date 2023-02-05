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Posted Сегодня, 19:33

Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

В новом сезоне шоу «Голос» выступят трое участников из Белгородской области

5 февраля 2023, 19:33
Фото: Пресс-служба Первого канала
Регион представят жители трёх городов. Имена участников до эфира не разглашают.

Недавно Первый канал устраивал кастинг на новый сезон шоу «Голос». Из тысячи претендентов, подавших заявки на конкурс, к участию допустили только порядка сотни вокалистов.

В это число попали и белгородцы: регион в 11 сезоне шоу «Голос» представят жители Белгорода, Губкина и Старого Оскола. Имена участников узнать пока не получится: до эфира их не разглашают.

Съёмки «слепого прослушивания» шоу начнутся в Москве уже завтра, 6 февраля, и продлятся до 8 февраля.

Напомним, в шоу «Голос» несколько наставников путём «слепых прослушиваний» выбирают к себе в команды лучших, по их мнению, певцов. Затем готовят участников к сольным выступлениям. В конце остаётся один победитель конкурса.

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#Александра Склярова#Голос#Шоу#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Губкин
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