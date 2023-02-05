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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

В Белгороде почтили память погибших на камышитовом заводе

5 февраля 2023, 16:46
Фото: Соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Трагедия произошла в 1942 году: немцы сожгли в сараях порядка двух тысяч людей.

В Белгороде прошёл 81 год со дня страшной трагедии, случившейся на камышитовом заводе в селе Михайловка.

В этот день, 5 февраля, в 1942 году немецкие оккупанты расстреляли и сожгли в сараях завода порядка двух тысяч белгородских жителей. Точное количество погибших в трагедии до сих пор неизвестно.

В основном это были старики, подростки, женщины с грудными и маленькими детьми, тяжело раненные военнопленные, многих из которых выносили на носилках.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Фото: Соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова

Напомним, что белгородцы попросили губернатора отреставрировать памятник «Майсюкова будка», который находится в Старом Осколе. За последние года мемориал пришёл в плачевное состояние.

На месте бывшего камышитового завода в Белгороде появится мемориальный парк
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