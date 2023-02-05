В Белгороде почтили память погибших на камышитовом заводе

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В Белгороде прошёл 81 год со дня страшной трагедии, случившейся на камышитовом заводе в селе Михайловка.
В этот день, 5 февраля, в 1942 году немецкие оккупанты расстреляли и сожгли в сараях завода порядка двух тысяч белгородских жителей. Точное количество погибших в трагедии до сих пор неизвестно.
В основном это были старики, подростки, женщины с грудными и маленькими детьми, тяжело раненные военнопленные, многих из которых выносили на носилках.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, что белгородцы попросили губернатора отреставрировать памятник «Майсюкова будка», который находится в Старом Осколе. За последние года мемориал пришёл в плачевное состояние.