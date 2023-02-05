Упавший Емельяненко, пропавшая остановка и образ Путина: чем запомнилось воскресенье

Среди 120 картин была и работа белгородского художника Григория Новикова. Недавний юбиляр написал её по итогам летней поездки в Крым. Там изображены Сергий Радонежский с Дмитрием Донским, герои "Русской весны", "вежливые люди", а также икона Владимирской Богоматери. Живописец рассказал, что, когда нарисовал икону на полотне, увидел в ней образ президента России Владимира Путина.