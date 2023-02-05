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Упавший Емельяненко, пропавшая остановка и образ Путина: чем запомнилось воскресенье

5 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
5 февраля Фёдор Емельяненко проиграл в своём последнем бою, белгородцам пообещали сделать мнимую остановку реальной, а художник нарисовал на картине икону и увидел в ней образ президента России.

Последний бой Императора

Для белгородских любителей спорта воскресенье началось рано: многие следили, пусть даже видеотрансляции в открытом доступе не было, за последним боем Фёдора Емельяненко на профессиональном ринге. Соперником легендарного старооскольца снова оказался Райан Бейдер, который уже побеждал Емельяненко в бою за чемпионский титул.

Не случилось сенсации и в этот раз: более молодой американец в первом раунде ударом в голову отправил соперника в партер, где добиться победы оказалось уже делом техники.

Фёдор Емельяненко после боя сообщил, что дальше продолжит тренерскую карьеру, тем более, что он со многими тренерами уже одного возраста.

Фёдор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере
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Мнимая остановка на улице Невского

В Белгороде на маршруте автобуса №27 потеряли остановку недалеко от проспекта Б. Хмельницкого. Белгородка обратила внимание мэра города, что на карте остановка имеется, однако в реальности в этом месте нет даже указателя.

Валентин Демидов пообещал проработать вопрос со строительством остановки в соответствии с требованиями.

На улице Невского в Белгороде потеряли автобусную остановку
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Картина с иконой с образом Путина

Ещё 3 февраля в Белгороде открылась выставка "Художники Донбасса - Белгородчине". Но на один её момент обратили внимание только в воскресенье.

Среди 120 картин была и работа белгородского художника Григория Новикова. Недавний юбиляр написал её по итогам летней поездки в Крым. Там изображены Сергий Радонежский с Дмитрием Донским, герои "Русской весны", "вежливые люди", а также икона Владимирской Богоматери. Живописец рассказал, что, когда нарисовал икону на полотне, увидел в ней образ президента России Владимира Путина.

Белгородский художник увидел в изображённой им иконе образ Путина
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#Евгений Грицков#Последний бой Емельяненко#Автобусная остановка#Художник#Выставка#Образ Путина#Общество#Белгородская область
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