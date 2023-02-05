Упавший Емельяненко, пропавшая остановка и образ Путина: чем запомнилось воскресенье

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Для белгородских любителей спорта воскресенье началось рано: многие следили, пусть даже видеотрансляции в открытом доступе не было, за последним боем Фёдора Емельяненко на профессиональном ринге. Соперником легендарного старооскольца снова оказался Райан Бейдер, который уже побеждал Емельяненко в бою за чемпионский титул.
Не случилось сенсации и в этот раз: более молодой американец в первом раунде ударом в голову отправил соперника в партер, где добиться победы оказалось уже делом техники.
Фёдор Емельяненко после боя сообщил, что дальше продолжит тренерскую карьеру, тем более, что он со многими тренерами уже одного возраста.
В Белгороде на маршруте автобуса №27 потеряли остановку недалеко от проспекта Б. Хмельницкого. Белгородка обратила внимание мэра города, что на карте остановка имеется, однако в реальности в этом месте нет даже указателя.
Валентин Демидов пообещал проработать вопрос со строительством остановки в соответствии с требованиями.
Ещё 3 февраля в Белгороде открылась выставка "Художники Донбасса - Белгородчине". Но на один её момент обратили внимание только в воскресенье.
Среди 120 картин была и работа белгородского художника Григория Новикова. Недавний юбиляр написал её по итогам летней поездки в Крым. Там изображены Сергий Радонежский с Дмитрием Донским, герои "Русской весны", "вежливые люди", а также икона Владимирской Богоматери. Живописец рассказал, что, когда нарисовал икону на полотне, увидел в ней образ президента России Владимира Путина.