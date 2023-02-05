При капремонте дома под Белгородом установили муляжи вместо вентиляции

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Шебекино завершается капитальный ремонт дома № 33 по улице Свободы. Уже в конце работ жители МКД заметили, что из подвальных помещений не сделана вентиляция. Об этом написали в местном популярном telegram-канале, после чего его редакторам прислали фотографию, где вентиляция якобы установлена.
Авторы канала решили проверить работы на месте. И очень удивились, когда увидели на доме лишь пару вентиляционных решёток. Ещё большее удивление было, когда за решётками обнаружились глухие стены — кто-то решил отчитаться о работе установкой муляжей.
После того, как история была опубличена, вентиляцию в доме сделали в соответствии с требованиями.
Контракт на капитальный ремонт этого дома региональный Фонд ЖКХ заключил с компанией БСО. Стоимость работ — 4 млн 86 тысяч рублей. Работы должны были быть завершены к концу 2022 года.
Компания БСО зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. Бенефициар и руководитель — Алексей Титенко. По итогам 2021 года выручка компании составила почти 850 млн рублей. Чистая прибыль — 2,4 млн рублей.
Именно компания БСО поставляла и устанавливала каток на Соборной площади Белгорода. В 2022 году из-за растрат при установке катка возбудили уголовное дело. В полиции пока не сообщают, кто является его фигурантами.