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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

При капремонте дома под Белгородом установили муляжи вместо вентиляции

5 февраля 2023, 10:45
Фото: кадр из видео "Шо Шебекино"
муляж вентиляции при капремонте дома
После претензий жителей и публикации в telegram-канале «Шо Шебекино» работники прикрутили вентиляционные решётки просто к глухой стене. Когда обман раскрыли, вентиляцию сделали как положено.

В Шебекино завершается капитальный ремонт дома № 33 по улице Свободы. Уже в конце работ жители МКД заметили, что из подвальных помещений не сделана вентиляция. Об этом написали в местном популярном telegram-канале, после чего его редакторам прислали фотографию, где вентиляция якобы установлена.

Авторы канала решили проверить работы на месте. И очень удивились, когда увидели на доме лишь пару вентиляционных решёток. Ещё большее удивление было, когда за решётками обнаружились глухие стены — кто-то решил отчитаться о работе установкой муляжей.

После того, как история была опубличена, вентиляцию в доме сделали в соответствии с требованиями.

Контракт на капитальный ремонт этого дома региональный Фонд ЖКХ заключил с компанией БСО. Стоимость работ — 4 млн 86 тысяч рублей. Работы должны были быть завершены к концу 2022 года.

Компания БСО зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. Бенефициар и руководитель — Алексей Титенко. По итогам 2021 года выручка компании составила почти 850 млн рублей. Чистая прибыль — 2,4 млн рублей.

Именно компания БСО поставляла и устанавливала каток на Соборной площади Белгорода. В 2022 году из-за растрат при установке катка возбудили уголовное дело. В полиции пока не сообщают, кто является его фигурантами.

 

 

муляж вентиляции при капремонте дома
Видео: кадр из видео "Шо Шебекино"
В деле о растрате при монтаже катка в Белгороде пока нет подозреваемых
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#Евгений Грицков#Капремонт#Вентиляция#Муляж#Общество#Нарочно не придумаешь#Шебекинский горокруг#Алексей Титенко#Видео
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