При капремонте дома под Белгородом установили муляжи вместо вентиляции

В Шебекино завершается капитальный ремонт дома № 33 по улице Свободы. Уже в конце работ жители МКД заметили, что из подвальных помещений не сделана вентиляция. Об этом написали в местном популярном telegram-канале, после чего его редакторам прислали фотографию, где вентиляция якобы установлена.