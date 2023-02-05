Посёлок и хутор в Белгородской области подверглись обстрелу ВСУ

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Примерно в 16:30 посёлок Первомайский и хутор Мухин, расположенные на границе с Украиной в Шебекинском городском округе, подверглись обстрелу ВСУ. Жителям приграничного района рассылались СМС-сообщения об обстреле с просьбой спрятаться в укрытия. О последствиях обстрела на момент публикации ничего не сообщалось.
Двумя часами ранее громко было в Белгородском районе. Читатели «Бел.Ру» сообщали, что в Таврово «тряслись дома». Позже поступили сообщения о дыме, но проверенной информации о том, что это было, пока нет.
Утро для жителей Белгорода и пригородов тоже началось с громких звуков. Известно, что они были связаны с работой Вооружённых сил России. Позже сообщалось о взрывах в Харькове.