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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Посёлок и хутор в Белгородской области подверглись обстрелу ВСУ

5 февраля 2023, 14:01
Фото: Bel.ru
Со стороны Украины обстреляли два приграничных населённых пункта в Шебекинском городском округе.
Сюжет
СВО

Примерно в 16:30 посёлок Первомайский и хутор Мухин, расположенные на границе с Украиной в Шебекинском городском округе, подверглись обстрелу ВСУ. Жителям приграничного района рассылались СМС-сообщения об обстреле с просьбой спрятаться в укрытия. О последствиях обстрела на момент публикации ничего не сообщалось.

Двумя часами ранее громко было в Белгородском районе. Читатели «Бел.Ру» сообщали, что в Таврово «тряслись дома». Позже поступили сообщения о дыме, но проверенной информации о том, что это было, пока нет.

Утро для жителей Белгорода и пригородов тоже началось с громких звуков. Известно, что они были связаны с работой Вооружённых сил России. Позже сообщалось о взрывах в Харькове.

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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО#Шебекинский горокруг
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