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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

На улице Невского в Белгороде потеряли автобусную остановку

5 февраля 2023, 07:58
Фото: скриншот с карты
в Белгороде потеряли автобусную остановку

На улице Невского в Белгороде автобусную остановку сделали только на карте

В реальности место никак не оборудовано — даже указателя остановки нет, пожаловалась белгородка во время прямого эфира мэру Валентину Демидову.

На карте маршрута автобуса № 27 у торгового центра «Форт» на улице Невского недалеко от проспекта Богдана Хмельницкого обозначена автобусная остановка. В реальности же она никак не обозначена и не оборудована, отсутствует даже указатель остановки, обратила внимание градоначальника белгородка.

Демидов ответил, что администрация города прорабатывает варианты обустройства остановочного комплекса в соответствии с нормативами, и пообещал найти решение в ближайшее время.

Напомним, в Белгороде проверят сообщения, что некоторые автобусы на городских маршрутах находятся «в плачевном состоянии». В конце января один из ПАЗов на маршруте № 223 оказался «нелегалом». Позже выяснилось, что перевозчик допустил ошибку, его оштрафовали.

Также в городе обещают сделать остановку с Wi-Fi и зарядками для телефонов. А жители Разумного добились изменений в маршруте автобуса № 234.

#Автобусная остановка#Жалоба мэру#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Евгений Грицков
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