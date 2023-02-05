На улице Невского в Белгороде потеряли автобусную остановку

На карте маршрута автобуса № 27 у торгового центра «Форт» на улице Невского недалеко от проспекта Богдана Хмельницкого обозначена автобусная остановка. В реальности же она никак не обозначена и не оборудована, отсутствует даже указатель остановки, обратила внимание градоначальника белгородка.