На улице Невского в Белгороде потеряли автобусную остановку

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
На карте маршрута автобуса № 27 у торгового центра «Форт» на улице Невского недалеко от проспекта Богдана Хмельницкого обозначена автобусная остановка. В реальности же она никак не обозначена и не оборудована, отсутствует даже указатель остановки, обратила внимание градоначальника белгородка.
Демидов ответил, что администрация города прорабатывает варианты обустройства остановочного комплекса в соответствии с нормативами, и пообещал найти решение в ближайшее время.
Напомним, в Белгороде проверят сообщения, что некоторые автобусы на городских маршрутах находятся «в плачевном состоянии». В конце января один из ПАЗов на маршруте № 223 оказался «нелегалом». Позже выяснилось, что перевозчик допустил ошибку, его оштрафовали.
Также в городе обещают сделать остановку с Wi-Fi и зарядками для телефонов. А жители Разумного добились изменений в маршруте автобуса № 234.