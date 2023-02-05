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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Какая погода будет в Белгороде в феврале?

5 февраля 2023, 07:46
Фото: Bel.ru
Согласно прогнозам синоптиков, в феврале в Россию вернётся климатическая зима.

Согласно данным синоптиков, в Белгороде в феврале ожидается только два ясных дня, 10 дней прогнозируются с длительными осадками, ещё 16 дней будет переменная облачность. Средняя температура воздуха днём будет варьироваться от -1 градуса до -5 градусов. Также белгородцев февраль порадует обильным снегом.

Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС, погода в феврале будет неоднородной — ожидаются как тёплые периоды, так и прохладные. По словам синоптика, на всей территории России температура воздуха будет выше или около нормы. Температура будет колебаться. В среднем температура воздуха прогнозируется с положительной аномалией.

Дефицит осадков прогнозируется в Хабаровском крае и в Магаданской области. Избыток снега ожидается в регионах европейской территории России — в Архангельской области, Мурманской области, Карелии, Вологодской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Брянской, Смоленской и соседней Курской области.

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