Какая погода будет в Белгороде в феврале?

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Согласно данным синоптиков, в Белгороде в феврале ожидается только два ясных дня, 10 дней прогнозируются с длительными осадками, ещё 16 дней будет переменная облачность. Средняя температура воздуха днём будет варьироваться от -1 градуса до -5 градусов. Также белгородцев февраль порадует обильным снегом.
Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС, погода в феврале будет неоднородной — ожидаются как тёплые периоды, так и прохладные. По словам синоптика, на всей территории России температура воздуха будет выше или около нормы. Температура будет колебаться. В среднем температура воздуха прогнозируется с положительной аномалией.
Дефицит осадков прогнозируется в Хабаровском крае и в Магаданской области. Избыток снега ожидается в регионах европейской территории России — в Архангельской области, Мурманской области, Карелии, Вологодской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Брянской, Смоленской и соседней Курской области.