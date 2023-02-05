Какая погода будет в Белгороде в феврале?

Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС, погода в феврале будет неоднородной — ожидаются как тёплые периоды, так и прохладные. По словам синоптика, на всей территории России температура воздуха будет выше или около нормы. Температура будет колебаться. В среднем температура воздуха прогнозируется с положительной аномалией.