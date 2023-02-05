Гололёд и северный ветер: с какой погоды начнётся неделя в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В понедельник, 6 февраля, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Местами обещают небольшой снег, а на дорогах ожидается гололедица. При северном ветре до 10 метров в секунду температура воздуха в среднем по региону будет в пределах от 4 до 9 градусов мороза, днём — выше на два градуса.
В областном центре ночью обещают минус шесть градусов и совсем небольшие осадки. Днём столбики термометра поднимутся до -3°С. В Старом Осколе и в Новом Осколе будет на градус холоднее. В Валуйках днём — два градуса мороза и 0.2 мм осадков.