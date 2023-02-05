Фёдор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере

5 февраля рано утром по московскому времени в рамках турнира MMA Bellatir 290 Фёдор Емельяненко вышел на профессиональный ринг в последний раз в своей долгой карьере. Соперником Последнего Императора стал 39-летний Райан Бейдер, которому Емельяненко уже проигрывал в бою за чемпионский пояс.