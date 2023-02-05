Фёдор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
5 февраля рано утром по московскому времени в рамках турнира MMA Bellatir 290 Фёдор Емельяненко вышел на профессиональный ринг в последний раз в своей долгой карьере. Соперником Последнего Императора стал 39-летний Райан Бейдер, которому Емельяненко уже проигрывал в бою за чемпионский пояс.
Победил более молодой американец и в этот раз. Емельяненко держал дистанцию, но в первом раунде пропустил удар в голову и оказался в партере. Довести дело до победы оказалось делом техники.
После боя Фёдор Емельяненко сообщил, что дальше будет работать тренером, «потому что он приблизительно одного с ними возраста».
Великий чемпион был огорчён, что не сумел порадовать поклонников, но выразил радость, что за него пришли поболеть столько людей, с которыми он проделал карьерный путь в 20 лет.
После боя Емельяненко символично оставил свои перчатки в центре ринга.