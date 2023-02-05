Белгородцам обещают миллиарды, а бюджетники трудятся на засечной черте: итоги недели

Ещё одна громкая тема этой недели — строители засечной черты. Укрепление на границе уже достраивают, людей теперь принимают в основном на другие виды работ. Журналисту «Бел.Ру» удалось пообщаться с руководителем одной из компаний, которая принимала в этом участие. Вывел на работодателя один из строителей засечной черты. Мужчина сообщил, что с ним работали ребята из Мурома, Шебекино и Красной Яруги.