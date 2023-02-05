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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Белгородцам обещают миллиарды, а бюджетники трудятся на засечной черте: итоги недели

5 февраля 2023, 07:43
Фото: 1MI
С 30 января по 3 февраля не только сменился месяц, но и прошла очередная рабочая неделя. В Белгородской области появились новые жертвы обстрела, деньги на строительство разрушенных домов, новый чиновник-взяточник и не только.

Новые раненые во время обстрелов

Началась неделя в Белгородской области с обстрелов. В понедельник утром, 30 января, ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. В селе Безлюдовка пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения и контузию.

Медики выехали на место происшествия вместе с оперативными службами ещё до окончания обстрела. После о состоянии пострадавших мужчин информация не публиковалась. Видимо, серьёзных травм не было, и с ними всё хорошо.

Всего 30 января регион попал под обстрел пять раз. Досталось Шебекинскому, Валуйскому и Грайворонскому горокругам.

ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую области за один день
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Миллиарды на новое жильё для людей из приграничья

Напомним, 24 января губернатор Вячеслав Гладков встретился с президентом в Москве. Тогда Гладков попросил у Владимира Путина федеральную помощь на строительство разрушенных обстрелами домов. Речь шла о жителях приграничья, многие из которых живут без своего дома уже около года.

После на 1 февраля запланировали проведение совещания по восстановлению жилья в приграничье. И оно прошло для белгородцев успешно.

В ближайшее время Белгородской области выделят 9,4 млрд рублей на возведение новых домов тем, кто их лишился. Участки уже выделили, инженерную и транспортную структуру подготовили.

Новым жильём обеспечат только тех, чьи дома не подлежат восстановлению. В частности, речь идёт о домовладениях в 15 населённых пунктах, где введён режим ЧС.

Туда уже давно, почти год, не заходят люди, дома которых постоянно подвергаются обстрелам и разрушаются от холода и сырости, к сожалению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Остальные разрушения область восстанавливала и продолжит это делать самостоятельно.

Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
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Ещё один глава района — взяточник?

23 декабря Анатолий Тарасенко, будучи главой Вейделевского района, ушёл в отставку из-за претензий силовиков. Подробности этого ухода проясняются только сейчас.

Против Анатолия Тарасенко возбудили уголовное дело — его обвиняют в получении взятки в крупном размере в сговоре путём незаконного оказания услуг имущественного характера (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В региональном следкоме рассказали подробности дела. Как оказалось, история произошла в 2019 году. Анатолий Тарасенко получил крупную взятку от предпринимателя, который в тот момент выполнял работу по муниципальному контракту. Взамен на деньги экс-глава Вейделевского района должен был принять работы в упрощённом порядке и закрыть глаза на некоторые вещи.

Вместе с Тарасенко подозревают и других «должностных лиц администрации». О ком идёт речь, следователи пока не сообщили. Журналисты «Фонаря», ссылаясь на собственные источники, сообщают, что в деле замешан бывший подчинённый Тарасенко — начальник райуправления строительства, архитектуры и ЖКХ.

Напомним, врио Вейделевского района в декабре назначили Александра Алексеева. Нового главу муниципалитета выберут 22 февраля.

В СК сообщили подробности уголовного дела против экс-главы Вейделевского района
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Кто и как строит засечную черту?

Ещё одна громкая тема этой недели — строители засечной черты. Укрепление на границе уже достраивают, людей теперь принимают в основном на другие виды работ. Журналисту «Бел.Ру» удалось пообщаться с руководителем одной из компаний, которая принимала в этом участие. Вывел на работодателя один из строителей засечной черты. Мужчина сообщил, что с ним работали ребята из Мурома, Шебекино и Красной Яруги.

Как выяснилось, сейчас строители создают ВОПы — взводные опорные пункты или временные огневые позиции. По данным директора «ИнвестПромэ́лит», ВОПами занимаются не белгородцы, а работники из Ульяновска или Ярославля.

В вопросе зарплаты нам не назвали единого варианта. Всё зависело от вида и сложности работы. В качестве минимальной оплаты труда указали 4 000 рублей в день, максимальной — от пяти до шести тысяч рублей.

В мэрии Белгорода также рассказали, кто трудится над возведением укрепления на границе. Среди них есть бюджетники, которых отправили в «командировку».

Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте
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Белгородцы в Индии

На «Бел.Ру» появился новый формат — дневник белгородской пары, которая решила временно сменить обстановку и перебраться в Индию. Выбор специфичен, и тем интереснее — каково это. Живут Юрий и Александра в Гоа уже несколько месяцев и теперь готовы поделиться своими заметками путешественников с остальными.

Началась история с типичного дня туриста в Гоа, который считается в Индии практически европейским. Предлагаем ознакомиться с первым материалом. Продолжение следует.

Белгородцы в Индии: один день на пляже в Гоа
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#Вячеслав Гладков#Анатолий Тарасенко#Белгородская область#Итоги недели#Общество#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Строительство жилья#Федеральная помощь#Белгородская засечная черта#Бюджетники#Ася Дугнист#Коррупция
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