Белгородский художник увидел в изображённой им иконе образ Путина

«Когда вернулся, стал сразу писать то, что в голове сложилось. Здесь заложен символ — русский крест. Когда я написал икону Владимирской Богоматери, я понял, что это образ Владимира Путина… Сегодня неожиданно я увидел над областной администрацией флаг Белгородчины и подспудно понял, что у меня в картине заложен флаг Белгородской области: чёрное, белое, красное, зелёное и русский крест», — описал свою работу художник.