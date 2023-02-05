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Белгородский художник увидел в изображённой им иконе образ Путина

5 февраля 2023, 14:31
Фото: страница Григория Новикова в ВК
картина с иконой Богоматери с образом Путина
В Белгороде открылась выставка «Художники Донбасса — Белгородчине». Свою работу по итогам поездки в Крым на ней представил и Григорий Новиков.

3 февраля в Белгороде открылась выставка «Художники Донбасса — Белгородчине». Мероприятие получило президентский грант, всего было представлено 120 полотен.

Свою работу представил на выставке и отметивший в январе 60-летие белгородский художник Григорий Новиков. На картину его вдохновила летняя поездка в Крым. На ней живописец изобразил Сергия Радонежского, который благословляет князя Дмитрия Донского, героев «Русской весны» и «вежливых людей». В центре изображена икона Владимирской Божьей матери.

Рассказывая об иконе, Новиков отметил, что, когда нарисовал её, увидел в ней образ президента России Владимира Путина.

«Когда вернулся, стал сразу писать то, что в голове сложилось. Здесь заложен символ — русский крест. Когда я написал икону Владимирской Богоматери, я понял, что это образ Владимира Путина… Сегодня неожиданно я увидел над областной администрацией флаг Белгородчины и подспудно понял, что у меня в картине заложен флаг Белгородской области: чёрное, белое, красное, зелёное и русский крест», — описал свою работу художник.

#Евгений Грицков#Картина#Богоматерь#Образ Путина#Культура#Новости Белгорода#Белгород#Донбасс#Григорий новиков
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