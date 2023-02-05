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Published Сегодня, 18:12

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Белгородкам, родившим двойню или тройню, выплатят 150 и 300 тысяч рублей

5 февраля 2023, 18:12
Фото: ru.freepik.com

Более 90 млн рублей направят на поддержку белгородок при рождении двойни или тройни

Выплату могут получить женщины, родившие в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.
Сюжет
Выплаты

В 2023 году женщины, родившие двойню или тройню, получат единовременную выплату. При рождении двойни белгородкам выплатят 150 тысяч рублей, тройни – 300 тысяч рублей. Всего на эту поддержку в 2023 году выделили более 90 млн рублей.

Выплаты можно будет потратить на:

  • приобретение или строительство жилья;
  • ремонт по месту проживания двойни или тройни;
  • приобретение материалов для строительства;
  • погашение основного долга, ипотеку или уплату процентов по кредитам и займам на приобретение или строительство жилья.

Чтобы получить единовременную выплату, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту проживания матери и детей. Необходимо иметь гражданство РФ и прописку в Белгородской области. Деньги будут перечислены на лицевой счёт ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

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#Александра Склярова#Двойня#Тройня#Общество#Выплаты#Новости Белгорода#Белгородская область
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