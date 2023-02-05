Белгородкам, родившим двойню или тройню, выплатят 150 и 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
В 2023 году женщины, родившие двойню или тройню, получат единовременную выплату. При рождении двойни белгородкам выплатят 150 тысяч рублей, тройни – 300 тысяч рублей. Всего на эту поддержку в 2023 году выделили более 90 млн рублей.
Выплаты можно будет потратить на:
Чтобы получить единовременную выплату, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту проживания матери и детей. Необходимо иметь гражданство РФ и прописку в Белгородской области. Деньги будут перечислены на лицевой счёт ребёнка.
Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография».