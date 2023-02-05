Белгородкам, родившим двойню или тройню, выплатят 150 и 300 тысяч рублей

В 2023 году женщины, родившие двойню или тройню, получат единовременную выплату. При рождении двойни белгородкам выплатят 150 тысяч рублей, тройни – 300 тысяч рублей. Всего на эту поддержку в 2023 году выделили более 90 млн рублей.