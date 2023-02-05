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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Белгородец на Lexus приехал на два уголовных дела и возможную конфискацию машины

5 февраля 2023, 10:19
Фото: 1MI
белгородец рискует лишиться Lexus

Белгородец может лишиться Lexus и на два года сесть в тюрьму

Мужчину на иномарке остановили сотрудники Госавтоинспекции в Белгородском районе. У водителя были признаки опьянения, ранее он уже попадался на подобных нарушениях, сообщили в УМВД.

26 января 27-летнего жителя Белгородского района остановили на его Lexus GS300. Мужчина мог быть пьян — проходить медицинского освидетельствование он отказался.

Водителя «пробили» по базе, и оказалось, что он уже привлекался за нетрезвое вождение, его лишили прав на 1 год 11 месяцев, но после в 2022 году он сел за руль без прав, за что был привлечён к административной ответственности.

От вождения мужчину отстранили, машину отправили на спецстоянку. Отдел дознания ОМВД по Белгородскому району возбудил на водителя два уголовных дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и за вождение без прав.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также мужчине грозит конфискация его элитного автомобиля.

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#Евгений Грицков#Пьяное вождение#Арест автомобиля#Lexus#Общество#Белгородский район
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