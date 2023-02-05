Белгородец на Lexus приехал на два уголовных дела и возможную конфискацию машины

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
26 января 27-летнего жителя Белгородского района остановили на его Lexus GS300. Мужчина мог быть пьян — проходить медицинского освидетельствование он отказался.
Водителя «пробили» по базе, и оказалось, что он уже привлекался за нетрезвое вождение, его лишили прав на 1 год 11 месяцев, но после в 2022 году он сел за руль без прав, за что был привлечён к административной ответственности.
От вождения мужчину отстранили, машину отправили на спецстоянку. Отдел дознания ОМВД по Белгородскому району возбудил на водителя два уголовных дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и за вождение без прав.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также мужчине грозит конфискация его элитного автомобиля.