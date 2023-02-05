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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Белгород проснулся от залпов

5 февраля 2023, 06:27
Фото: Bel.ru

Белгород разбудили громкие звуки

Утром 5 февраля в небе над городом услышали три громких звука, похожих на взрывы.
Сюжет
Взрывы

После девяти часов утра воскресенье в Белгороде раздались громкие звуки. Горожане насчитали три таких «баха», слышали их и в пригородах.

О каких-либо последствиях на земле на момент публикации не поступало. Оперативные службы собирают информацию, о причинах звуков сообщим дополнительно, когда появятся официальные подтверждения.

Позже «Бел.Ру» стало известно, что громкие звуки связаны с работой Вооружённых сил России. Одновременно появились сообщения о прилётах по объектам в Харькове.

 

#Евгений Грицков#Громкие звуки#Взрывы#Спецоперация#Город#Новости Белгорода#СВО#Белгород
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