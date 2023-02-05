Белгород проснулся от залпов

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
После девяти часов утра воскресенье в Белгороде раздались громкие звуки. Горожане насчитали три таких «баха», слышали их и в пригородах.
О каких-либо последствиях на земле на момент публикации не поступало. Оперативные службы собирают информацию, о причинах звуков сообщим дополнительно, когда появятся официальные подтверждения.
Позже «Бел.Ру» стало известно, что громкие звуки связаны с работой Вооружённых сил России. Одновременно появились сообщения о прилётах по объектам в Харькове.