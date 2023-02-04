Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

«Жёлтый» уровень террористический опасности и обстрел трёх районов: итоги субботы

4 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгородской области «жёлтый» уровень террористический опасности стал бессрочным, а под обстрел ВСУ попали три района – в одном пострадал промышленный завод. Подробнее – читайте в итогах дня «Бел.Ру».

Без вариантов

Глава региона Вячеслав Гладков  решил ввести бессрочный «жёлтый» уровень террористический опасности. По его словам, к такой мере вынуждает прибегнуть ситуация в регионе. Гладков отметил, что такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент России Владимир Путин. Гладков добавил, что как только обстановка улучшится, ограничительные меры снимут.

«Жёлтый» террористический режим в Белгородской области стал бессрочным
Узнать подробнее

Под огнём промзавод

В ночь на 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный гражданский завод в Борисовском районе. В момент обстрела там были люди, но их сумели вывести на безопасное расстояние. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На место выехали оперативные службы. Полностью справиться с огнём спасатели смогли спустя 10 часов.

ВСУ атаковали промышленный завод в Белгородской области
Узнать подробнее

Внимание, обстрел!

4 февраля в Белгородской области под обстрел попало село Красное в Шебекинском горокруге, село Тишанка в Волоконовском районе и село Цаповка в Борисовском районе. Местных жителей просили уйти в укрытия (подвалы). Позже глава региона Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Красное в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших. Но осколки снарядов сильно повредили один дом, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также была разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.

РСЧС предупреждает о новых обстрелах в трёх районах Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Взятка экс-главе района и тарифы на засечной черте: итоги дня в Белгородской областиНовый обстрел и деньги на восстановление жилья: итоги среды в Белгородской областиВСУ обстреляли Белгородскую область, а дело энергетиков подошло к концу: итоги дня
#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Разрушения#"жёлтый" уровень террористической опасности#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Пожар, возникший при обстреле завода в Белгородской области, локализован
Сегодня, 05:41
«Жёлтый» террористический режим в Белгородской области стал бессрочным
Сегодня, 05:56
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Вчера, 06:52
Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
Вчера, 14:53
Водоканал выставит счёт компании «ДРЭП ДСК» за потерянную воду в Белгороде
Сегодня, 06:42
РСЧС предупреждает о новых обстрелах в трёх районах Белгородской области
Сегодня, 09:52