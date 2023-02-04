«Жёлтый» уровень террористический опасности и обстрел трёх районов: итоги субботы

4 февраля в Белгородской области под обстрел попало село Красное в Шебекинском горокруге, село Тишанка в Волоконовском районе и село Цаповка в Борисовском районе. Местных жителей просили уйти в укрытия (подвалы). Позже глава региона Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Красное в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших. Но осколки снарядов сильно повредили один дом, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также была разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.