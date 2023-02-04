«Жёлтый» уровень террористический опасности и обстрел трёх районов: итоги субботы

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Глава региона Вячеслав Гладков решил ввести бессрочный «жёлтый» уровень террористический опасности. По его словам, к такой мере вынуждает прибегнуть ситуация в регионе. Гладков отметил, что такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент России Владимир Путин. Гладков добавил, что как только обстановка улучшится, ограничительные меры снимут.
В ночь на 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный гражданский завод в Борисовском районе. В момент обстрела там были люди, но их сумели вывести на безопасное расстояние. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На место выехали оперативные службы. Полностью справиться с огнём спасатели смогли спустя 10 часов.
4 февраля в Белгородской области под обстрел попало село Красное в Шебекинском горокруге, село Тишанка в Волоконовском районе и село Цаповка в Борисовском районе. Местных жителей просили уйти в укрытия (подвалы). Позже глава региона Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Красное в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших. Но осколки снарядов сильно повредили один дом, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также была разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.