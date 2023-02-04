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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

«Жёлтый» террористический режим в Белгородской области стал бессрочным

4 февраля 2023, 05:56
Фото: 1MI
С сегодняшнего дня режим стал бессрочным. Оперативная обстановка должна улучшиться, чтобы можно было снять ограничительные меры, сообщил Вячеслав Гладков.

Ночью 4 февраля с украинской стороны был атакован промышленный завод в Борисовском районе Белгородской области. Пожар локализовали, а из мирных граждан никто не пострадал.

Однако губернатор Вячеслав Гладков пришёл к выводу, что в регионе пора ввести бессрочный «жёлтый» режим террористической опасности. По его словам, ситуация в регионе вынуждает прибегнуть к такой мере.

Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент России Владимир Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Указом от 31 января президент России Владимир Путин снял ограничение по срокам действия уровней террористической опасности. Теперь режим может действовать до его официальной отмены.

«Жёлтый» режим террористической опасности ввели в области ещё в апреле. С тех пор каждые две недели глава региона неоднократно продлевал его действие. Вместе с «жёлтым» режимом в области запрещается запускать фейерверки, салюты и петарды.

Белгородской области разрешили не продлевать «жёлтый» уровень каждые 15 дней
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