ВСУ атаковали промышленный завод в Белгородской области

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В ночь на 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный гражданский завод в Борисовском районе Белгородской области, сообщили в telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.
В момент обстрела на предприятии находились люди. Но их удалось вывести на безопасное расстояние, поэтому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Оперативные службы выехали на место, создания оперативный штаб по устранению последствий обстрела.