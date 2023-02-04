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Published Сегодня, 00:04

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ВСУ атаковали промышленный завод в Белгородской области

4 февраля 2023, 00:04
Фото: Bel.ru
Под обстрел со стороны Украины попало гражданское предприятие в Борисовском районе.

В ночь на 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный гражданский завод в Борисовском районе Белгородской области, сообщили в telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В момент обстрела на предприятии находились люди. Но их удалось вывести на безопасное расстояние, поэтому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Оперативные службы выехали на место, создания оперативный штаб по устранению последствий обстрела.

#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Спецоперация#Белгородская область#Борисовский район
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