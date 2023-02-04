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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Водоканал выставит счёт компании «ДРЭП ДСК» за потерянную воду в Белгороде

4 февраля 2023, 06:42
Фото: 1MI
Предприятие не устранило сильную течь на Харгоре вечером, 3 февраля. Также в «ДРЭП ДСК» никто не отвечал на звонки оперативного дежурного водоканала, сообщили в Telegram-канале организации.
Сюжет
Авария

По информации водоканала, вчера, 3 февраля, в 22:30 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о сильной течи воды по ул. Есенина, № 52-54 в Белгороде. Данные сети системы холодного водоснабжения обслуживает компания «ДРЭП ДСК». Водоканал проинформировал об аварийной ситуации компанию и все оперативные службы города.

Ночью аварийная бригада водоканала выезжала на место, но от «ДРЭП ДСК» так никто и не приехал, на звонки оперативного дежурного водоканала никто не ответил — срабатывал автоответчик.

В водоканале отметили, что они не могут проводить работы на чужих сетях, кроме этого у них нет схем.

Позже ночью, 4 февраля, диспетчеру водоканала сообщили, что устранять технологическое нарушение «ДРЭП ДСК» будет утром. За потерянную во время технологического нарушения воду водоканал выставит фирме счёт.

Напомним, компания «ДРЭП ДСК» несколько лет сбрасывала отходы в общегородскую ливнёвую канализацию. Прокуратура завела на должностных лиц фирмы административные дела.

 

На руководителей ДРЭП ДСК в Белгороде возбудили административные дела
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#Кристина Семенчук#Течь#Авария#Вода#Водоканал#Город#Новости Белгорода#Белгород
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