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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Белгородской области по льготной IТ-ипотеке выдали 19 кредитов

4 февраля 2023, 14:02
Фото: 1MI
Со временем их количество увеличится, поскольку Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для данной категории граждан. Подробнее сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Ипотека

На сегодняшний день в Белгородской области выдали 19 кредитов по льготной IТ-ипотеке. Однако со временем их количество может увеличиться. Это произойдёт после того, как вступит в силу постановление Михаила Мишустина — условия для оформления кредита станут проще.

Так, получить ипотеку смогут сотрудники всех аккредитованных IТ‑компаний. В России таких почти 20 тысяч, а в Белгородской области — 124.

Минимальная зарплата для IТ-ипотеки в Белгородской области — 70 тысяч рублей. Также расширились возрастные рамки: теперь оформить IТ-ипотеку можно с 18 до 50 лет (ранее с 22 до 44 лет). Работать в аккредитованной IТ-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет. Ранее требовалось трудоустройство на весь срок ипотеки.

В региональном правительстве добавили, что заявки по обновлённым условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнётся 7 февраля, после вступления новых правил в силу.

 

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#Ипотека#ИТ-специалисты#Мишустин#Постановление#Экономика#Белгородская область#Михаил мишустин#Кристина Семенчук
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