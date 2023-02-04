В Белгородской области по льготной IТ-ипотеке выдали 19 кредитов

Минимальная зарплата для IТ-ипотеки в Белгородской области — 70 тысяч рублей. Также расширились возрастные рамки: теперь оформить IТ-ипотеку можно с 18 до 50 лет (ранее с 22 до 44 лет). Работать в аккредитованной IТ-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет. Ранее требовалось трудоустройство на весь срок ипотеки.