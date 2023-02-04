В Белгородской области по льготной IТ-ипотеке выдали 19 кредитов

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
На сегодняшний день в Белгородской области выдали 19 кредитов по льготной IТ-ипотеке. Однако со временем их количество может увеличиться. Это произойдёт после того, как вступит в силу постановление Михаила Мишустина — условия для оформления кредита станут проще.
Так, получить ипотеку смогут сотрудники всех аккредитованных IТ‑компаний. В России таких почти 20 тысяч, а в Белгородской области — 124.
Минимальная зарплата для IТ-ипотеки в Белгородской области — 70 тысяч рублей. Также расширились возрастные рамки: теперь оформить IТ-ипотеку можно с 18 до 50 лет (ранее с 22 до 44 лет). Работать в аккредитованной IТ-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет. Ранее требовалось трудоустройство на весь срок ипотеки.
В региональном правительстве добавили, что заявки по обновлённым условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнётся 7 февраля, после вступления новых правил в силу.