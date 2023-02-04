В Белгородской области откроют учебный клуб для школьников с ментальными нарушениями

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Учебный клуб будет называться «Шпаргалка». Это проект для детей с ментальными нарушениями, которые испытывают сложности в освоении общеобразовательной школьной программы. Справиться с трудностями им помогут специалисты в рамках внеурочной деятельности.
Школьники будут разбираться с учебной программой в малых группах или индивидуально. В клубе они также будут развивать способность взаимодействовать в коллективе, укреплять и развивать физическое здоровье. Для тех, кто только собирается пойти в первый класс, предусмотрена программа подготовки к школе.
По словам исполнительного директора общественной организации «Синяя птица» Ольги Димченко, не у всех семей есть возможность дополнительно оплачивать репетиторов по ряду предметов, а специалистов, которые готовы заниматься с детьми с ментальными нарушениями, не так много. Поэтому от родителей поступают запросы на возможность заниматься дополнительно индивидуально или в малых группах с акцентом именно на те темы и задачи, в которых ребёнок испытывает затруднения.
К запуску проекта приступят уже в феврале. Реализация продлится до конца июля следующего года.