В Белгородской области откроют учебный клуб для школьников с ментальными нарушениями

По словам исполнительного директора общественной организации «Синяя птица» Ольги Димченко, не у всех семей есть возможность дополнительно оплачивать репетиторов по ряду предметов, а специалистов, которые готовы заниматься с детьми с ментальными нарушениями, не так много. Поэтому от родителей поступают запросы на возможность заниматься дополнительно индивидуально или в малых группах с акцентом именно на те темы и задачи, в которых ребёнок испытывает затруднения.