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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Белгородской области откроют учебный клуб для школьников с ментальными нарушениями

4 февраля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Реализацией проекта займётся общественная организация «Синяя птица». На открытие учебного клуба она получит от Фонда президентских грантов почти 5 млн рублей, сообщили в областном правительства.
Сюжет
Дети

Учебный клуб будет называться «Шпаргалка». Это проект для детей с ментальными нарушениями, которые испытывают сложности в освоении общеобразовательной школьной программы. Справиться с трудностями им помогут специалисты в рамках внеурочной деятельности.

Школьники будут разбираться с учебной программой в малых группах или индивидуально. В клубе они также будут развивать способность взаимодействовать в коллективе, укреплять и развивать физическое здоровье. Для тех, кто только собирается пойти в первый класс, предусмотрена программа подготовки к школе.

По словам исполнительного директора общественной организации «Синяя птица» Ольги Димченко, не у всех семей есть возможность дополнительно оплачивать репетиторов по ряду предметов, а специалистов, которые готовы заниматься с детьми с ментальными нарушениями, не так много. Поэтому от родителей поступают запросы на возможность заниматься дополнительно индивидуально или в малых группах с акцентом именно на те темы и задачи, в которых ребёнок испытывает затруднения.

К запуску проекта приступят уже в феврале. Реализация продлится до конца июля следующего года.

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#Кристина Семенчук#Дети#Ментальные нарушения#Клуб#Занятия#Школьники#Общество#Белгородская область
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