В Белгороде пройдёт заплыв и забег моржей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
18 февраля в областном центре состоится заплыв и забег моржей. Мероприятие пройдёт на набережной Северского Донца. Начало регистрации в 09:00. Сначала начнётся забег моржей. Все желающие смогут пробежать 1 км в кроссовках, шортах и шапке (по желанию).
Затем стартует чемпионат по зимнему плаванию. Участникам необходимо будет проплыть на время 25 м в реке Северский Донец на специально подготовленном участке.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, предъявив паспорт и расписку об ответственности за собственное здоровье. Спортсмены, не достигшие возраста 18 лет, допускаются к соревнованиям, предъявив дополнительно медицинскую справку о допуске к соревнованиям по конкретному виду спорта и расписку об ответственности от родителя (законного представителя). При этом участники должны быть физически и технически подготовлены к соревнованиям.
Максимальное количество участников - 300 человек. Регистрация завершается 16 февраля. Заполнить анкету можно по ссылке.