В Белгороде пройдёт заплыв и забег моржей

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, предъявив паспорт и расписку об ответственности за собственное здоровье. Спортсмены, не достигшие возраста 18 лет, допускаются к соревнованиям, предъявив дополнительно медицинскую справку о допуске к соревнованиям по конкретному виду спорта и расписку об ответственности от родителя (законного представителя). При этом участники должны быть физически и технически подготовлены к соревнованиям.