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Published Сегодня, 08:41

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В Белгороде пройдёт заплыв и забег моржей

4 февраля 2023, 08:41
Фото: Bel.ru
Любители зимнего плавания соберутся 18 февраля на набережной Северского Донца, сообщили в мэрии Белгорода. Регистрация завершается 16 февраля.
Сюжет
Забег

18 февраля в областном центре состоится заплыв и забег моржей. Мероприятие пройдёт на набережной Северского Донца. Начало регистрации в 09:00. Сначала начнётся забег моржей. Все желающие смогут пробежать 1 км в кроссовках, шортах и шапке (по желанию).

Затем стартует чемпионат по зимнему плаванию. Участникам необходимо будет проплыть на время 25 м в реке Северский Донец на специально подготовленном участке.

Фото: Мэрия Белгорода

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, предъявив паспорт и расписку об ответственности за собственное здоровье. Спортсмены, не достигшие возраста 18 лет, допускаются к соревнованиям, предъявив дополнительно медицинскую справку о допуске к соревнованиям по конкретному виду спорта и расписку об ответственности от родителя (законного представителя). При этом участники должны быть физически и технически подготовлены к соревнованиям.

Максимальное количество участников - 300 человек. Регистрация завершается 16 февраля. Заполнить анкету можно по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Заплыв#Моржи#Плавание#Забег#Город#Новости Белгорода#Белгород
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