В Белгороде отремонтируют мост со смайлами

После получения результатов экспертного обследования в конце прошлого года УКС администрации Белгорода разработал проектно-сметную документацию для проведения ремонта. Сейчас она находится на согласовании в РЖД (путепровод проходит над ж/д путями). В марте специалисты рассчитывают получить документацию и отправить на госэкспертизу для подтверждения сметной стоимости.