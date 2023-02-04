В Белгороде отремонтируют мост со смайлами

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По информации городских властей, обследование моста со смайлами эксперты проводили в прошлом году. По итогам приняли решение провести капитальный ремонт, не перекрывая движение.
После получения результатов экспертного обследования в конце прошлого года УКС администрации Белгорода разработал проектно-сметную документацию для проведения ремонта. Сейчас она находится на согласовании в РЖД (путепровод проходит над ж/д путями). В марте специалисты рассчитывают получить документацию и отправить на госэкспертизу для подтверждения сметной стоимости.
По предварительным оценкам, на капитальный ремонт понадобится около 56 млн рублей, в том числе 12 млн рублей для оформления художественной подсветкой.