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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Белгороде отремонтируют мост со смайлами

4 февраля 2023, 12:21
На капитальный ремонт потребуется около 56 млн рублей. Документацию на госэкспертизу отправят в марте. О предстоящих работах сообщили в мэрии областного центра.

По информации городских властей, обследование моста со смайлами эксперты проводили в прошлом году. По итогам приняли решение провести капитальный ремонт, не перекрывая движение.

После получения результатов экспертного обследования в конце прошлого года УКС администрации Белгорода разработал проектно-сметную документацию для проведения ремонта. Сейчас она находится на согласовании в РЖД (путепровод проходит над ж/д путями). В марте специалисты рассчитывают получить документацию и отправить на госэкспертизу для подтверждения сметной стоимости.

По предварительным оценкам, на капитальный ремонт понадобится около 56 млн рублей, в том числе 12 млн рублей для оформления художественной подсветкой.

 

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#Кристина Семенчук#Мост#Ремонт#Документация#Город#Новости Белгорода#Белгород
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