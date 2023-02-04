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Posted Сегодня, 20:09

Published Сегодня, 20:09

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Странные фигуры появились на улицах Белгорода после снегопада

4 февраля 2023, 20:09
Фото: Telegram-канал "БелГородские подробности"
После сильного снегопада, который прошёл в Белгороде 3 февраля, горожане решили реализовать весь накопленный креативный потенциал и начали создавать на улицах странных снеговиков.

На улице Есенина на лавочке появился изящный мужчина в шляпе, держащий в руке стаканчик. Вечером такую скульптуру можно перепутать с настоящим человеком и поговорить по душам — слушатель будет идеальным.

А на улице Мокроусова на дереве «поселился» снежный заяц с морковкой. Днём такой зверёк выглядит забавным и поднимает настроение, а вот ночью может серьёзно напугать. Остаётся надеяться, что уличное освещение над ним работает и скорой помощи не приходится ездить в этот район слишком часто.

Напомним, в ноябре 2022 года белгородцы тоже включали воображение на полную катушку и лепили снеговиков на стенах домов. Такие снежные барельефы людей и зверей появлялись на многоэтажках в разных районах города. Видимо заяц на дереве — продолжение этого тренда.

Фото: Telegram-канал "БелГородские подробности"
Белгородцы нашли альтернативу привычным снеговикам
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#Ася Дугнист#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Снег#Снеговик#Креатив
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