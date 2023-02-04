Странные фигуры появились на улицах Белгорода после снегопада

А на улице Мокроусова на дереве «поселился» снежный заяц с морковкой. Днём такой зверёк выглядит забавным и поднимает настроение, а вот ночью может серьёзно напугать. Остаётся надеяться, что уличное освещение над ним работает и скорой помощи не приходится ездить в этот район слишком часто.