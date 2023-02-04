Странные фигуры появились на улицах Белгорода после снегопада

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
На улице Есенина на лавочке появился изящный мужчина в шляпе, держащий в руке стаканчик. Вечером такую скульптуру можно перепутать с настоящим человеком и поговорить по душам — слушатель будет идеальным.
А на улице Мокроусова на дереве «поселился» снежный заяц с морковкой. Днём такой зверёк выглядит забавным и поднимает настроение, а вот ночью может серьёзно напугать. Остаётся надеяться, что уличное освещение над ним работает и скорой помощи не приходится ездить в этот район слишком часто.
Напомним, в ноябре 2022 года белгородцы тоже включали воображение на полную катушку и лепили снеговиков на стенах домов. Такие снежные барельефы людей и зверей появлялись на многоэтажках в разных районах города. Видимо заяц на дереве — продолжение этого тренда.