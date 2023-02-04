Спасатели полностью потушили пожар на промышленном заводе в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Как рассказал губернатор, спасатели полностью потушили пожар на гражданском предприятии в Борисовском районе. Подразделения МЧС выполняют проливку конструкций.
Глава региона выразил слова благодарности всему оперативному штабу, первому заместителю главы администрации Борисовского района Владимиру Переверзеву, начальнику управления региональной безопасности Евгению Воробьеву, всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову.
Напомним, что ночью 4 февраля ВСУ атаковали промышленный завод в Борисовском районе. Во время обстрела на заводе находились люди, но их удалось вовремя вывести на безопасное расстояние.