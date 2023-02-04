Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Спасатели полностью потушили пожар на промышленном заводе в Белгородской области

4 февраля 2023, 10:29
Фото: МЧС России
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Промышленный завод ВСУ атаковали ночью 4 февраля.
Сюжет
Пожар

Как рассказал губернатор, спасатели полностью потушили пожар на гражданском предприятии в Борисовском районе. Подразделения МЧС выполняют проливку конструкций.

Глава региона выразил слова благодарности всему оперативному штабу, первому заместителю главы администрации Борисовского района Владимиру Переверзеву, начальнику управления региональной безопасности Евгению Воробьеву, всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову.

Напомним, что ночью 4 февраля ВСУ атаковали промышленный завод в Борисовском районе. Во время обстрела на заводе находились люди, но их удалось вовремя вывести на безопасное расстояние.

Пожар, возникший при обстреле завода в Белгородской области, локализован
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков подтвердил обстрел села в Шебекинском городском округеРСЧС предупреждает о новых обстрелах в трёх районах Белгородской областиПожар, возникший при обстреле завода в Белгородской области, локализован
#Обстрел ВСУ#Пожар#Спасатели#Происшествия#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Пожар, возникший при обстреле завода в Белгородской области, локализован
Сегодня, 05:41
«Жёлтый» террористический режим в Белгородской области стал бессрочным
Сегодня, 05:56
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Вчера, 06:52
Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
Вчера, 14:53
Водоканал выставит счёт компании «ДРЭП ДСК» за потерянную воду в Белгороде
Сегодня, 06:42
РСЧС предупреждает о новых обстрелах в трёх районах Белгородской области
Сегодня, 09:52