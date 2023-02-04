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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

СК РФ установит обстоятельства обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

4 февраля 2023, 13:28
Фото: 1MI
Следователи СК России будут расследовать очередные преступные действия вооружённых формирований Украины. В частности, речь идёт об обстреле Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сюжет
Обстрел

Ночью 4 февраля ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет.

Во время обстрела на заводе находились люди, но их удалось вовремя вывести на безопасное расстояние. Потушить пожар спасатели смогли спустя 10 часов.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

 

 

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#Кристина Семенчук#Следователи#ВСУ#Обстрел#Промзавод#Происшествия#СВО#Белгородская область
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