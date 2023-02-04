СК РФ установит обстоятельства обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Ночью 4 февраля ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет.
Во время обстрела на заводе находились люди, но их удалось вовремя вывести на безопасное расстояние. Потушить пожар спасатели смогли спустя 10 часов.
Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.