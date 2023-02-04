С начала года более 300 белгородцев заключили соцконтракт

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на атаки со стороны ВСУ, жизнь продолжается. Об этом свидетельствует количество заключённых соцконтрактов. Всего с начала года данной возможностью воспользовались более 300 белгородцев.
Всего на реализацию программы в текущем году из федерального и областного бюджетов выделят 770 млн рублей.
Все, у кого есть желание, обращайтесь к главам муниципалитетов, в социальную защиту. Быстро предоставим информацию, поможем заключить социальный контракт, который, я уверен, поможет сформировать дополнительный доход для ваших семей.
Вячеслав Гладков
Напомним, первый соцконтракт в 2023 году заключила жительница Красногвардейского района. Ей выделили 200 тысяч рублей на покупку коровы.