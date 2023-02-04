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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

С начала года более 300 белгородцев заключили соцконтракт

4 февраля 2023, 08:02
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Для заключения социального контракта нужно обратиться к главам муниципалитетов или в соцзащиту.
Сюжет
Бизнес

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на атаки со стороны ВСУ, жизнь продолжается. Об этом свидетельствует количество заключённых соцконтрактов. Всего с начала года данной возможностью воспользовались более 300 белгородцев.

Всего на реализацию программы в текущем году из федерального и областного бюджетов выделят 770 млн рублей.

Все, у кого есть желание, обращайтесь к главам муниципалитетов, в социальную защиту. Быстро предоставим информацию, поможем заключить социальный контракт, который, я уверен, поможет сформировать дополнительный доход для ваших семей.
Вячеслав Гладков

Напомним, первый соцконтракт в 2023 году заключила жительница Красногвардейского района. Ей выделили 200 тысяч рублей на покупку коровы.

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#Кристина Семенчук#Соцконтракт#Средства#Обращения#Бизнес#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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