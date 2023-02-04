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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

РСЧС предупреждает о новых обстрелах в трёх районах Белгородской области

4 февраля 2023, 09:52
Фото: 1MI
Под огнём ВСУ оказались Шебекинской горокруг, Волоконовский и Борисовский районы. Местные жители получают предупреждения.
Сюжет
СВО

В Белгородской области под обстрел попало село Красное в Шебекинском горокруге, село Тишанка в Волоконовском районе и село Цаповка в Борисовском районе. Местных жителей просят уйти в укрытия (подвалы). О последствиях на земле неизвестно.

Напомним, 31 января под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. А в ночь на 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный гражданский завод в Борисовском районе. В момент обстрела на предприятии находились люди. Но их удалось вывести на безопасное расстояние, поэтому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

 

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#Обстрел ВСУ#Смс#РСЧС#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Кристина Семенчук
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