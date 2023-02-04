РСЧС предупреждает о новых обстрелах в трёх районах Белгородской области

Напомним, 31 января под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. А в ночь на 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный гражданский завод в Борисовском районе. В момент обстрела на предприятии находились люди. Но их удалось вывести на безопасное расстояние, поэтому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.