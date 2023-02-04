РСЧС предупреждает о новых обстрелах в трёх районах Белгородской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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В Белгородской области под обстрел попало село Красное в Шебекинском горокруге, село Тишанка в Волоконовском районе и село Цаповка в Борисовском районе. Местных жителей просят уйти в укрытия (подвалы). О последствиях на земле неизвестно.
Напомним, 31 января под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. А в ночь на 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный гражданский завод в Борисовском районе. В момент обстрела на предприятии находились люди. Но их удалось вывести на безопасное расстояние, поэтому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.