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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Пожар, возникший при обстреле завода в Белгородской области, локализован

4 февраля 2023, 05:41
Фото: МЧС России
По словам губернатора, всех мирных жителей получилось вовремя вывести из здания, никто не пострадал.
Сюжет
Пожар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил утром 4 февраля, что пожар в Борисовском районе удалилось локализовать. В настоящий момент спасатели занимаются полной ликвидацией возгорания. 

Наши сотрудники МЧС, с моей точки зрения, успешно справляются с поставленной задачей. Слава богу, что никто не пострадал, вовремя были эвакуированы сотрудники предприятия. Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ночью 4 февраля ВСУ атаковали промышленный завод в Борисовском районе Белгородской области. Во время обстрела на заводе находились люди, но их удалось вовремя вывести на безопасное расстояние.

ВСУ атаковали промышленный завод в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пожарные#Происшествия#Пожар#Обстрел#Белгородская область#Борисовский район#Вячеслав Гладков
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