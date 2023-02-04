Пожар, возникший при обстреле завода в Белгородской области, локализован

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил утром 4 февраля, что пожар в Борисовском районе удалилось локализовать. В настоящий момент спасатели занимаются полной ликвидацией возгорания.
Наши сотрудники МЧС, с моей точки зрения, успешно справляются с поставленной задачей. Слава богу, что никто не пострадал, вовремя были эвакуированы сотрудники предприятия. Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ночью 4 февраля ВСУ атаковали промышленный завод в Борисовском районе Белгородской области. Во время обстрела на заводе находились люди, но их удалось вовремя вывести на безопасное расстояние.