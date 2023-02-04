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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Как горел завод в Белгородской области после атаки Украины: видео

4 февраля 2023, 19:02
Фото: ГТРК "Белгород"
Белгородцы рассказали о ночном пожаре на заводе под Борисовкой. С людьми пообщались журналисты ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

Напомним, этой ночью, 4 февраля, ВСУ атаковали промышленный завод в Борисовском районе. В результате обстрела здание загорелось. В этот момент там находились люди. Их успели эвакуировать – никто не пострадал.

Сегодня на месте событий побывала команда ГТРК «Белгород». Они пообщались с жителями Борисовского района.

Я глянула — всё небо красное кругом. Внучка как расплакалась: «Бабушка, поехали, поехали!»
Белгородка

Тушили огонь до обеда, спасатели справились с пожаром спустя десять часов. После ночного происшествия в Белгородской области ввели бессрочный «жёлтый» уровень террористической опасности.

Видео: ГТРК "Белгород"
«Жёлтый» уровень террористический опасности и обстрел трёх районов: итоги субботы
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