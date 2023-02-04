Как горел завод в Белгородской области после атаки Украины: видео

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Напомним, этой ночью, 4 февраля, ВСУ атаковали промышленный завод в Борисовском районе. В результате обстрела здание загорелось. В этот момент там находились люди. Их успели эвакуировать – никто не пострадал.
Сегодня на месте событий побывала команда ГТРК «Белгород». Они пообщались с жителями Борисовского района.
Я глянула — всё небо красное кругом. Внучка как расплакалась: «Бабушка, поехали, поехали!»
Белгородка
Тушили огонь до обеда, спасатели справились с пожаром спустя десять часов. После ночного происшествия в Белгородской области ввели бессрочный «жёлтый» уровень террористической опасности.