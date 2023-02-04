Глава района в Белгородской области объяснила причину громких звуков

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Как отметила Киричкова, громкие звуки доносятся со стороны Луганской народной республики и связаны с плановыми работами военнослужащих РФ.
На нашей территории всё спокойно. Прошу сохранять спокойствие. Всем хорошего выходного дня.
Татьяна Киричкова
Напомним, белгородцев испугали громкие звуки в полночь 2 февраля. Оказалось, что их источником стал фейерверк, который неизвестные запустили на перекрёстке улиц Попова и Маяковского в центре города.
Виновницу нашли. Это была 20-летняя девушка, которая решила громко отпраздновать свой день рождения. Теперь именинница рискует отсидеть до 15 суток.