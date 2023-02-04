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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Глава района в Белгородской области объяснила причину громких звуков

4 февраля 2023, 08:26
Фото: 1MI
Громкие звуки слышат жители Ровеньского района. Их причину объяснила глава муниципалитета Татьяна Киричкова в своём Telegram-канале.
Сюжет
СВО

Как отметила Киричкова, громкие звуки доносятся со стороны Луганской народной республики и связаны с плановыми работами военнослужащих РФ.

На нашей территории всё спокойно. Прошу сохранять спокойствие. Всем хорошего выходного дня.
Татьяна Киричкова

Напомним, белгородцев испугали громкие звуки в полночь 2 февраля. Оказалось, что их источником стал фейерверк, который неизвестные запустили на перекрёстке улиц Попова и Маяковского в центре города.

Виновницу нашли. Это была 20-летняя девушка, которая решила громко отпраздновать свой день рождения. Теперь именинница рискует отсидеть до 15 суток.

 

Белгородцев испугали громкие звуки в полночь
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#Кристина Семенчук#Громкие звуки#Глава администрации района#ЛНР#Военнослужащие#Спецоперация#СВО#Ровеньский район#Татьяна Киричкова
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