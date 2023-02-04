Гладков подтвердил обстрел села в Шебекинском городском округе

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По данным губернатора, в Шебекинском горокруге под обстрел попало село Красное. Никто не пострадал.
Но осколки снарядов сильно повредили один дом, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.
Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.
Ранее предупреждения об опасности также получили жители села Тишанка в Волоконовском районе и села Цаповка в Борисовском районе. По этим населённым пунктам пока официальной информации нет.