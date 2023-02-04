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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Гладков подтвердил обстрел села в Шебекинском городском округе

4 февраля 2023, 10:12
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Речь идёт о селе Красное. Ранее местные жители получили предупреждения об опасности. Оперативными данными глава региона Вячеслав Гладков поделился в своём Telegram-канале.
Сюжет
СВО

По данным губернатора, в Шебекинском горокруге под обстрел попало село Красное. Никто не пострадал.

Но осколки снарядов сильно повредили один дом, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Ранее предупреждения об опасности также получили жители села Тишанка в Волоконовском районе и села Цаповка в Борисовском районе. По этим населённым пунктам пока официальной информации нет.

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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Смс#Спецоперация#СВО#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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