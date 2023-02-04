120 млн рублей на туризм выделили Белгородской области

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Одним из результатов рабочей поездки вице-премьера Дмитрия Чернышенко в Белгородскую область стали выделенные деньги на развитие туризма. Всего региону в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2023 год одобрили порядка 120 млн рублей.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал вице-премьеру, как для области важна юбилейная дата Курской битвы:
Конечно, хотелось бы провести эту важную для всех белгородцев годовщину максимально широко.
И вот результат — часть выделенной суммы направят на фестиваль «Третье ратное поле России». Его планируют провести в честь празднования 80-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой.
Также Дмитрий Чернышенко пообещал, что у белгородцев появится сотовая связь даже в деревнях и сёлах с населением меньше тысячи человек.