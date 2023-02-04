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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

120 млн рублей на туризм выделили Белгородской области

4 февраля 2023, 16:15
Фото: 1MI
Часть этих средств планируют направить на проведение фестиваля «Третье ратное поле России» в Прохоровке, пишет «Открытый Белгород».

Одним из результатов рабочей поездки вице-премьера Дмитрия Чернышенко в Белгородскую область стали выделенные деньги на развитие туризма. Всего региону в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2023 год одобрили порядка 120 млн рублей.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал вице-премьеру, как для области важна юбилейная дата Курской битвы:

Конечно, хотелось бы провести эту важную для всех белгородцев годовщину максимально широко.

И вот результат — часть выделенной суммы направят на фестиваль «Третье ратное поле России». Его планируют провести в честь празднования 80-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой.

Также Дмитрий Чернышенко пообещал, что у белгородцев появится сотовая связь даже в деревнях и сёлах с населением меньше тысячи человек.

Вячеслав Гладков сообщил о гранте в 24 млн рублей к 80-летию Прохоровской битвы
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#Белгородская область#Прохоровка#Вячеслав Гладков#Дмитрий Чернышенко#Касается каждого#Общество#Прохоровское сражение#Курская битва
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