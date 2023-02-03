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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

ВСУ в пять утра выпустили ракеты по Брянской области

3 февраля 2023, 06:58
Фото: 1MI
Система ПВО сбила четыре снаряда над Стародубом. Никто не пострадал, пишут «Брянские новости».
Сюжет
Обстрел

Ранним утром 3 февраля на Брянскую область ВСУ выпустили четыре ракеты. Всё обошлось — их отразила система ПВО.

Происшествие случилось в Стародубском горокруге. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, разрушений на земле нет, пострадавших — тоже. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 31 января, Стародубский округ уже попадал под обстрел. В деревне Ломаковка были пореждены 17 домов.

1 февраля в нефтепровод «Дружба» в приграничье Брянской области прилетела «Точка-У». Обошлось без серьёзных последствий.

«Точка-У» прилетела с Украины в нефтепровод приграничья под названием «Дружба»
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#Ася Дугнист#Брянская область#Александр Богомаз#Спецоперация#Обстрел#Обстрел ВСУ#Точка-у#Работа ПВО
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