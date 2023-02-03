ВСУ в пять утра выпустили ракеты по Брянской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Ранним утром 3 февраля на Брянскую область ВСУ выпустили четыре ракеты. Всё обошлось — их отразила система ПВО.
Происшествие случилось в Стародубском горокруге. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, разрушений на земле нет, пострадавших — тоже. На месте работают оперативные службы.
Ранее, 31 января, Стародубский округ уже попадал под обстрел. В деревне Ломаковка были пореждены 17 домов.
1 февраля в нефтепровод «Дружба» в приграничье Брянской области прилетела «Точка-У». Обошлось без серьёзных последствий.