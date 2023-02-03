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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Волейболисты «Белогорья» не смогли обыграть московское «Динамо»

3 февраля 2023, 07:39
Фото: ВК "Белогорье"
Серия из девяти побед подряд «львов» оборвалась в Москве. Следующая игра станет для волейболистов домашней, сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».

У волейбольного клуба «Белогорье» до недавних пор были сплошные победы в чемпионате России по волейболу. Белгородцы обыграли девять команд подряд и активно двигались вперёд. Последняя победа была в Самаре над «Новой». Однако спортсмены столкнулись с сильным соперником в Москве — «Динамо» — и проиграли.

Москвичи обошли «львов» в трёх партиях. Только к третьему тайму белгородцам удалось разыграться со счётом 17:25 в пользу «Динамо», но этого всё равно было недостаточно.

Продолжит своё участие в чемпионате «Белогорье» 11 февраля. «Львов» ждёт домашняя игра в Туле с «Локомотивом». Пока у волейболистов есть время на отдых.

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#Ася Дугнист#Москва#Спорт#Волейбол#Вк белогорье#Волейболисты#Чемпионат России#Динамо
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