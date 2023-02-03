Волейболисты «Белогорья» не смогли обыграть московское «Динамо»

У волейбольного клуба «Белогорье» до недавних пор были сплошные победы в чемпионате России по волейболу. Белгородцы обыграли девять команд подряд и активно двигались вперёд. Последняя победа была в Самаре над «Новой». Однако спортсмены столкнулись с сильным соперником в Москве — «Динамо» — и проиграли.