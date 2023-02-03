Волейболисты «Белогорья» не смогли обыграть московское «Динамо»

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
У волейбольного клуба «Белогорье» до недавних пор были сплошные победы в чемпионате России по волейболу. Белгородцы обыграли девять команд подряд и активно двигались вперёд. Последняя победа была в Самаре над «Новой». Однако спортсмены столкнулись с сильным соперником в Москве — «Динамо» — и проиграли.
Москвичи обошли «львов» в трёх партиях. Только к третьему тайму белгородцам удалось разыграться со счётом 17:25 в пользу «Динамо», но этого всё равно было недостаточно.
Продолжит своё участие в чемпионате «Белогорье» 11 февраля. «Львов» ждёт домашняя игра в Туле с «Локомотивом». Пока у волейболистов есть время на отдых.