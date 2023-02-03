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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

В случае ЧС в Белгороде заработают все громкоговорители

3 февраля 2023, 16:34
Фото: администрация Белгорода
В ходе прямого эфира 3 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о том, как население собираются оповещать о чрезвычайной ситуации.

По словам градоначальника, в случае ЧС или угрозы жизнь населения в городе одновременно заработают все громкоговорители. Это позволит оперативно оповестить основную массу людей.

В отдалённых районах, где люди могут не услышать сирены, будут ездить автомобили с сигнальным голосовым устройством, чтобы точно предупредить об угрозе всех белгородцев без исключения.

Напомним, в декабре 2022 года в Белгородской области решили включать сирены в приграничных районах при обстрелах со стороны Украины. В остальных районах и городах это не делают, так как считают такую меру нецелесообразной: предупредить о прилёте ракеты заранее невозможно, и громкоговорители только посеют панику среди людей.

Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал несовершенство системы оповещения населения об обстрелах. В частности, сильно «хромала» оперативность СМС-рассылки.

В приграничных сёлах Белгородской области решено включать сирены при обстрелах
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#Ася Дугнист#Город#Спецоперация на Украине#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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