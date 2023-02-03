В случае ЧС в Белгороде заработают все громкоговорители

Напомним, в декабре 2022 года в Белгородской области решили включать сирены в приграничных районах при обстрелах со стороны Украины. В остальных районах и городах это не делают, так как считают такую меру нецелесообразной: предупредить о прилёте ракеты заранее невозможно, и громкоговорители только посеют панику среди людей.