В случае ЧС в Белгороде заработают все громкоговорители

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По словам градоначальника, в случае ЧС или угрозы жизнь населения в городе одновременно заработают все громкоговорители. Это позволит оперативно оповестить основную массу людей.
В отдалённых районах, где люди могут не услышать сирены, будут ездить автомобили с сигнальным голосовым устройством, чтобы точно предупредить об угрозе всех белгородцев без исключения.
Напомним, в декабре 2022 года в Белгородской области решили включать сирены в приграничных районах при обстрелах со стороны Украины. В остальных районах и городах это не делают, так как считают такую меру нецелесообразной: предупредить о прилёте ракеты заранее невозможно, и громкоговорители только посеют панику среди людей.
Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал несовершенство системы оповещения населения об обстрелах. В частности, сильно «хромала» оперативность СМС-рассылки.