В доме главы Шебекинского округа поселился Кузя

В январе в новом приюте «Лучик надежды» рассказали о том, как собаки мобилизованных белгородцев переживают разлуку со своими владельцами. Тогда же стала известна история пса Яникса, который очень болезненно перенёс расставание с хозяином. Вместе они прожили семь лет. Мужчина дал добро на то, чтобы собаку отдали в добрые руки, так как вернётся нескоро.