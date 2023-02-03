В доме главы Шебекинского округа поселился Кузя

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
У меня есть один котик, и дети очень любят животных, особенно младшая дочь. Чтобы наш Коржик не скучал, мы взяли ещё одного котика и назвали его Кузя. Теперь у нас есть Коржик и Кузя. Я думаю, им вдвоем будет гораздо веселее.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Такой позитивной новостью глава округа завершил свой ежевечерний прямой эфир и пожелал шебекинцам спокойных и тихих выходных.
Напомним, в Белгороде собираются строить приют с «кототерапией», там можно будет поиграть с кошками и забрать домов приглянувшееся животное. Сейчас в городе нет ни одного приюта для кошек.
В январе в новом приюте «Лучик надежды» рассказали о том, как собаки мобилизованных белгородцев переживают разлуку со своими владельцами. Тогда же стала известна история пса Яникса, который очень болезненно перенёс расставание с хозяином. Вместе они прожили семь лет. Мужчина дал добро на то, чтобы собаку отдали в добрые руки, так как вернётся нескоро.