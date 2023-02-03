Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В доме главы Шебекинского округа поселился Кузя

3 февраля 2023, 16:58
Фото: 1MI

Глава Шебекинского округа забрал себе бездомного кота

Владимир Жданов в прямом эфире 3 февраля рассказал, что побудило его забрать домой котёнка, который искал хозяев. Объявление об этом он увидел в социальных сетях.
У меня есть один котик, и дети очень любят животных, особенно младшая дочь. Чтобы наш Коржик не скучал, мы взяли ещё одного котика и назвали его Кузя. Теперь у нас есть Коржик и Кузя. Я думаю, им вдвоем будет гораздо веселее.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Такой позитивной новостью глава округа завершил свой ежевечерний прямой эфир и пожелал шебекинцам спокойных и тихих выходных.

Напомним, в Белгороде собираются строить приют с «кототерапией», там можно будет поиграть с кошками и забрать домов приглянувшееся животное. Сейчас в городе нет ни одного приюта для кошек.

В январе в новом приюте «Лучик надежды» рассказали о том, как собаки мобилизованных белгородцев переживают разлуку со своими владельцами. Тогда же стала известна история пса Яникса, который очень болезненно перенёс расставание с хозяином. Вместе они прожили семь лет. Мужчина дал добро на то, чтобы собаку отдали в добрые руки, так как вернётся нескоро.

В Белгороде обсуждают идею строительства приюта с «кототерапией»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде обсуждают идею строительства приюта с «кототерапией»Попавший в приют пёс мобилизованного белгородца тяжело смирился с разлукойНа выставке в Белгороде собака Кнопа нашла хозяйку после четырёх лет поисков
#Ася Дугнист#Общество#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
Подпишитесь
В случае ЧС в Белгороде заработают все громкоговорители
Сегодня, 16:34
У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО
Сегодня, 08:10
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Сегодня, 06:52
Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
Сегодня, 14:53
Из-за сильного снегопада в Белгороде произошло 20 ДТП
Сегодня, 12:29
Глава Шебекинского округа рассказал о строительстве «пирамид» на границе
Сегодня, 15:58