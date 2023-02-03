В белгородском минтрансе рассказали о возможности бесплатной пересадки в автобусах

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
По словам чиновника, в Белгородской агломерации не получится сделать так, что все 100% жителей смогут выйти из дома и уехать в любую точку агломерации без пересадок.
Так не получится никогда. Только с пересадкой. Цель сети — не захламить автобусами агломерацию.
Сергей Евтушенко
Что касается возможности сделать пересадки бесплатными, Евтушенко заявил, что пока данный вариант не рассматривается.
Напомним, ранее при подготовке к запуску новой маршрутной сети власти планировали ввести бесплатную пересадку в течение 45 минут при оплате картой. Но в окончательный вариант проекта эта идея не попала.