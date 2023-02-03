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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В белгородском минтрансе рассказали о возможности бесплатной пересадки в автобусах

3 февраля 2023, 09:01
Фото: 1MI
Официальную позицию озвучил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он отметил, что обеспечить людей в полном объёме беспересадочными маршрутами не получится.

По словам чиновника, в Белгородской агломерации не получится сделать так, что все 100% жителей смогут выйти из дома и уехать в любую точку агломерации без пересадок.

Так не получится никогда. Только с пересадкой. Цель сети — не захламить автобусами агломерацию.
Сергей Евтушенко

Что касается возможности сделать пересадки бесплатными, Евтушенко заявил, что пока данный вариант не рассматривается.

Напомним, ранее при подготовке к запуску новой маршрутной сети власти планировали ввести бесплатную пересадку в течение 45 минут при оплате картой. Но в окончательный вариант проекта эта идея не попала.

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#Кристина Семенчук#Пересадка#Агломерация#Город#Автобус по расписанию#Белгород#Сергей евтушенко
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