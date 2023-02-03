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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Белгородэнерго обсудили вопросы охраны труда

3 февраля 2023, 07:30
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» состоялось совещание по вопросам совершенствования работы по охране труда и внедрения концепции «Нулевого травматизма».

Участие в мероприятии приняли 63 представителя профсоюзной организации – общественные уполномоченные и профгруппорги районов электрических сетей.

Участники поделились наиболее острыми вопросами, возникающими в коллективах служб и РЭС, обсудили характерные причины и предпосылки нарушений охраны труда и рассмотрели лучшие практики по их устранению.

Обращаясь к коллегам, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов подчеркнул, что главная ценность компании — это люди, поэтому вопросам охраны труда в филиале уделяется особое внимание. Ключевая роль отводится общественным уполномоченным по охране труда, которые решают существующие проблемы своих коллег, а, соответственно, тонко чувствуют настроения в коллективе.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

В тесной связи с уполномоченными должны работать руководители служб и районов электрических сетей, чтобы в полном объеме обеспечить безопасность персонала, особенно на приграничных территориях, исключить случаи электротравматизма и устранить предпосылки, к ним приводящие.

Получить достоверную информацию о подходах к организации труда и оценить степень удовлетворенности персонала позволит запущенное онлайн анкетирование. Все ответы будут тщательно изучены и систематизированы для формирования программы развития филиала.

«Основной приоритет деятельности Белгородэнерго — обеспечение безопасности персонала. Хорошо подготовленные, обеспеченные защитой сотрудники смогут, в свою очередь, работать более эффективно для повышения надежности электроснабжения потребителей региона», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Кристина Семенчук#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Семинар#Охрана труда#Город#Белгород
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