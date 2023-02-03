В Белгородэнерго обсудили вопросы охраны труда

Обращаясь к коллегам, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов подчеркнул, что главная ценность компании — это люди, поэтому вопросам охраны труда в филиале уделяется особое внимание. Ключевая роль отводится общественным уполномоченным по охране труда, которые решают существующие проблемы своих коллег, а, соответственно, тонко чувствуют настроения в коллективе.