В Белгороде перекроют улицы из-за «Лыжни России»

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
На нескольких улицах Белгорода на следующей неделе ограничат движение. Причина — проведение «Лыжни России».
Уже с 23:00 пятницы, 10 февраля, оставить машину нельзя будет:
В субботу, 11 февраля, с семи часов утра перекроют участки:
Ограничения снимут по завершении соревнований.
Гонка состоится на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Заявки на участие можно подавать до 7 февраля.
В минувшем году в соревнованиях участвовало более 3 тыс. белгородцев. Отметим, что проводили «Лыжню России» в 2022 году в марте: планировалось сделать это в феврале, но гонку перенесли из-за ковида.