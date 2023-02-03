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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Белгороде перекроют улицы из-за «Лыжни России»

3 февраля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Спортивные соревнования состоятся на следующей неделе. Ограничения начнут действовать уже в пятницу, 10 февраля. О том, на какие улицы распространяются ограничения, рассказали в мэрии.

На нескольких улицах Белгорода на следующей неделе ограничат движение. Причина — проведение «Лыжни России».

Уже с 23:00 пятницы, 10 февраля, оставить машину нельзя будет:

  • на чётной стороне по дороге от проспекта Ватутина до улицы Газовиков;
  • на чётной стороне по улице Газовиков от строения № 76 до строения 132;
  • на нечётной стороне по улице Газовиков от строения № 21 до строения № 47;
  • по проезду от улицы Газовиков до парковочного пространства велолыжероллерной трассы «Олимпия».

В субботу, 11 февраля, с семи часов утра перекроют участки:

  • проезд от строения № 4 по 5-му Сургутскому переулку до парковочного пространства «Олимпии»;
  • по 5-му Сургутскому переулку от улицы Газовиков до проезда к парковочному пространству «Олимпии».

Ограничения снимут по завершении соревнований.

Гонка состоится на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Заявки на участие можно подавать до 7 февраля.

В минувшем году в соревнованиях участвовало более 3 тыс. белгородцев. Отметим, что проводили «Лыжню России» в 2022 году в марте: планировалось сделать это в феврале, но гонку перенесли из-за ковида.

Фото: мэрия Белгорода
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