В Белгороде отменили концерт ещё одного исполнителя

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
30 марта должен был состояться концерт NILETTO в Белгороде. Однако 3 февраля стало известно, что выступление отменили.
Концерт планировалось провести на площадке «Белгород-Арены». В её пресс-службе заявили, что вернуть деньги можно, обратившись к билетному оператору.
Добавим, что выступление исполнителя не раз переносили ещё с февраля прошлого года.
Это не первая отмена концертов в Белгороде. Так, ранее сорвалось выступление Гарика Сукачёва. Переносили концерты Басты, Артура Пирожкова. На неопределённый срок подвинули и выступление группы ДДТ.