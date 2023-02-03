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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Белгороде отменили концерт ещё одного исполнителя

3 февраля 2023, 10:29
Фото: «Белгород-Арена»

Концерт NILETTO отменили в Белгороде

О полной отмене заявили представители NILETTO. Ранее концерт в областном центре не раз переносили. О том, как вернуть деньги за билет, рассказали в пресс-службе «Белгород-Арены».

30 марта должен был состояться концерт NILETTO в Белгороде. Однако 3 февраля стало известно, что выступление отменили.

Концерт планировалось провести на площадке «Белгород-Арены». В её пресс-службе заявили, что вернуть деньги можно, обратившись к билетному оператору.

Добавим, что выступление исполнителя не раз переносили ещё с февраля прошлого года.

Это не первая отмена концертов в Белгороде. Так, ранее сорвалось выступление Гарика Сукачёва. Переносили концерты Басты, Артура Пирожкова. На неопределённый срок подвинули и выступление группы ДДТ.

Концерт группы ДДТ снова перенесли в Белгороде
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