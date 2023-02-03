У 26 белгородцев за один день обнаружили подозрение на рак

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
2 февраля, в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, в ТРЦ «Мега Гринн» провели бесплатный осмотр для всех желающих. Такая акция направлена на спасение жизни белгородцев, которые могут не подозревать о наличии болезни на ранних стадиях.
Белгородцев обследовали на онкологию молочной железы и визуальные формы болезни. Всего врачи приняли за день 370 человек. У 26 из них обнаружили подозрение на злокачественное образование. Им вручили список обследований, которые нужно пройти в своей поликлинике, и записали на приём в онкодиспансер.
Организатором мероприятия выступил областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.