У 26 белгородцев за один день обнаружили подозрение на рак

Белгородцев обследовали на онкологию молочной железы и визуальные формы болезни. Всего врачи приняли за день 370 человек. У 26 из них обнаружили подозрение на злокачественное образование. Им вручили список обследований, которые нужно пройти в своей поликлинике, и записали на приём в онкодиспансер.