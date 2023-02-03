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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

У 26 белгородцев за один день обнаружили подозрение на рак

3 февраля 2023, 12:01
Фото: 1MI
В торговом центре Белгорода прошло бесплатное обследование на выявление признаков онкологии. Итоги скрининга сообщили журналисты Go31.

2 февраля, в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, в ТРЦ «Мега Гринн» провели бесплатный осмотр для всех желающих. Такая акция направлена на спасение жизни белгородцев, которые могут не подозревать о наличии болезни на ранних стадиях.

Белгородцев обследовали на онкологию молочной железы и визуальные формы болезни. Всего врачи приняли за день 370 человек. У 26 из них обнаружили подозрение на злокачественное образование. Им вручили список обследований, которые нужно пройти в своей поликлинике, и записали на приём в онкодиспансер.

Организатором мероприятия выступил областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: 1MI
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#Ася Дугнист#Медицина#Новости Белгорода#Белгород#Мега гринн#Онкология#Обследование
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