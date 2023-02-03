«Стало жутко». Белгородцев озадачило непонятное разноцветное мерцание в небе

Глава Белгородского района, к которому обратилась Светлана, был явно удивлён словам женщины. Он отметил, что небо у нас сейчас бывает разным — «радужное и так далее». Что под этим подразумевал Владимир Перцев, не совсем понятно, но инициативу белгородки он поддержал.