«Стало жутко». Белгородцев озадачило непонятное разноцветное мерцание в небе

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Жительница Белгородского района захотела увидеть комету — людей заранее предупреждали о астрономическом явлении. После просмотра неба через бинокль белгородка пришла в ужас.
Там столько непонятных и мерцающих разными цветами звёзд явно не природного происхождения. Они все над городом — стало жутко. Стоит ли набирать 112?
Светлана, белгородка
Глава Белгородского района, к которому обратилась Светлана, был явно удивлён словам женщины. Он отметил, что небо у нас сейчас бывает разным — «радужное и так далее». Что под этим подразумевал Владимир Перцев, не совсем понятно, но инициативу белгородки он поддержал.
Обо всём, что вас беспокоит вокруг — машины, люди, движения, — лучше сообщать в 112, а мы уже проверим.
Владимир Перцев, глава Белгородского района