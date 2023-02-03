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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

«Стало жутко». Белгородцев озадачило непонятное разноцветное мерцание в небе

3 февраля 2023, 14:33
Фото: 1MI

Белгородцев испугали звёзды неизвестного характера

Обращаются к властям жители Белгородской области теперь даже с самыми странными вопросами и наблюдениями. Так, белгородка после использования бинокля захотела позвонить экстренным службам, но решила для начала посоветоваться.

Жительница Белгородского района захотела увидеть комету — людей заранее предупреждали о астрономическом явлении. После просмотра неба через бинокль белгородка пришла в ужас.

Там столько непонятных и мерцающих разными цветами звёзд явно не природного происхождения. Они все над городом — стало жутко. Стоит ли набирать 112?
Светлана, белгородка

Глава Белгородского района, к которому обратилась Светлана, был явно удивлён словам женщины. Он отметил, что небо у нас сейчас бывает разным — «радужное и так далее». Что под этим подразумевал Владимир Перцев, не совсем понятно, но инициативу белгородки он поддержал.

Обо всём, что вас беспокоит вокруг — машины, люди, движения, — лучше сообщать в 112, а мы уже проверим.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Астрономия#Служба 112#Звёзды
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