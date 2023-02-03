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Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Сотовая связь в белгородских деревнях и сёлах появится уже в этом году

3 февраля 2023, 19:35
Фото: 1MI
Жителей обеспечат связью уже в течение года. Об этом заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, пишут ТАСС.

Дмитрий Чернышенко посетил Белгородскую область в рамках рабочей поездки. Губернатор Вячеслав Гладков попросил его помочь в вопросе с сотовой связью для белгородцев, которые живут в деревнях и сёлах. Глава региона отметил, что в 2021 году устанавливались базовые станции с операторами сотовой связи. А сейчас это особенно важно и стоит тысяч жизней.

Актуальность этой проблемы возросла в сотни раз, потому что реагирование скорой помощи, спецслужб, взаимодействие со всеми правоохранительными органами на сегодняшний день для нас — это стоит сотни тысяч жизней.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Он сообщил, что вопрос сотовой связи не нов, но в 2023 году идею планируют реализовать. В населённых пунктах, где проживают меньше тысячи человек, появится связь с миром. Планы по реализации уже есть.

Есть планы для реализации этих мероприятий, поэтому добьемся того, чтобы в 2023 году включенные в план населенные пункты численностью населения до 1 тыс. человек были реализованы.
Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства РФ

Ранее мы писали, что в первом полугодии 2023 года в Белгородской области появятся восемь новых вышек.

В Белгородской области установят восемь новых вышек сотовой связи
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дмитрий Чернышенко#Сотовая связь#Мобильный интернет#Общество
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