Сотовая связь в белгородских деревнях и сёлах появится уже в этом году

Дмитрий Чернышенко посетил Белгородскую область в рамках рабочей поездки. Губернатор Вячеслав Гладков попросил его помочь в вопросе с сотовой связью для белгородцев, которые живут в деревнях и сёлах. Глава региона отметил, что в 2021 году устанавливались базовые станции с операторами сотовой связи. А сейчас это особенно важно и стоит тысяч жизней.