Сотовая связь в белгородских деревнях и сёлах появится уже в этом году

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Дмитрий Чернышенко посетил Белгородскую область в рамках рабочей поездки. Губернатор Вячеслав Гладков попросил его помочь в вопросе с сотовой связью для белгородцев, которые живут в деревнях и сёлах. Глава региона отметил, что в 2021 году устанавливались базовые станции с операторами сотовой связи. А сейчас это особенно важно и стоит тысяч жизней.
Актуальность этой проблемы возросла в сотни раз, потому что реагирование скорой помощи, спецслужб, взаимодействие со всеми правоохранительными органами на сегодняшний день для нас — это стоит сотни тысяч жизней.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Он сообщил, что вопрос сотовой связи не нов, но в 2023 году идею планируют реализовать. В населённых пунктах, где проживают меньше тысячи человек, появится связь с миром. Планы по реализации уже есть.
Есть планы для реализации этих мероприятий, поэтому добьемся того, чтобы в 2023 году включенные в план населенные пункты численностью населения до 1 тыс. человек были реализованы.
Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства РФ
Ранее мы писали, что в первом полугодии 2023 года в Белгородской области появятся восемь новых вышек.