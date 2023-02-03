Снег, гололёд и похолодание: синоптики рассказали о погоде в выходные

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В субботу, 4 февраля, в Белгородской области будет облачно. Ночью ожидается -6…-1 °С. Пройдёт небольшой, местами — умеренный снег. Днём осадки продолжатся.
Столбик термометра тем временем может подняться до +2 °С. Ожидаются туман, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, небольшой снег пройдёт ночью при -3 °С. Днём — без осадков и -1 °С.
В воскресенье, 5 февраля, в регионе тоже будет облачно. Ожидается небольшой снег, ветер северо-восточный 4-9 м/с. Ночью заметно похолодает — до -7 °С. Днём температура составит от -5 °С до 0 °С.
В столице региона тем временем в ночь на воскресенье пройдёт небольшой снег при -4 °С. Он продолжится и днём, но уже при -2 °С.
Отметим, что сильный снегопад 3 февраля затруднил дорожное движение в регионе. Только в Белгороде зафиксировали 20 механических аварий.