Снег, гололёд и похолодание: синоптики рассказали о погоде в выходные

Снег в выходные в Белгородской области не прекратится

Непогода в регионе задержится и в субботу, предупреждают в МЧС. Что касается температуры, то завтра она может быть плюсовой, а уже в воскресенье вернётся небольшой мороз.

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