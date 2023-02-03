Систему check-in/check-out внедрят на всех пригородных маршрутах Белгорода

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
По словам чиновника, в идеале все пригородные маршруты переведут на систему check-in/check-out, в том числе автобусы среднего и малого класса.
Вопрос больше технический. Сейчас закупается вся необходимая техника: валидаторы, роутеры, терминалы. Чтобы целенаправленно передать нашим подрядчикам для всех наших автобусов различных классов.
Сергей Евтушенко
Напомним, на данный момент система check-in/check-out работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227 и 237. С 27 декабря систему внедрили на маршруте № 238.