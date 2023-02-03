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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Систему check-in/check-out внедрят на всех пригородных маршрутах Белгорода

3 февраля 2023, 09:51
Фото: 1MI
Планами поделился министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он также отметил, что сейчас это только технический вопрос.

По словам чиновника, в идеале все пригородные маршруты переведут на систему check-in/check-out, в том числе автобусы среднего и малого класса.

Вопрос больше технический. Сейчас закупается вся необходимая техника: валидаторы, роутеры, терминалы. Чтобы целенаправленно передать нашим подрядчикам для всех наших автобусов различных классов.
Сергей Евтушенко

Напомним, на данный момент система check-in/check-out работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227 и 237. С 27 декабря систему внедрили на маршруте № 238.

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#Пригородные маршруты#Сheck-in/check-out#Город#Автобус по расписанию#Белгород#Сергей евтушенко#Кристина Семенчук
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